Kaaiman kiest keurig | N-VAR

Ze hebben u toch ook gebeld? Want sinds vorige zondag heeft iedereen, maar letterlijk iedereen, zijn oordeel gegeven over het afgekeurde doelpunt van Julien De Sart in Anderlecht-AA Gent. Iedereen behalve één man, de enige in de hele wereld die de juiste toedracht kent: video assistent referee Wim Smet. Hij alleen weet waarom hij wél een overtreding zag in de botsing tussen Ismaël Kandouss van Gent en Kristian Arnstad van Anderlecht, en de andere 8 miljard mensen niet. En dus mag hij niet spreken.