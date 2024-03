Kaaiman kiest keurig | Zeurpeel

Dat gezaag van Valerie Van Peel mag ook stilaan ophouden. Als je niet tegen je verlies kunt, speel dan niet mee. Nog twee maanden en we zijn van dat verongelijkte kind verlost. Als haar collega-vertrekker Kristof Calvo nu zegt dat haar wetsvoorstel over asbestslachtoffers aan alle kanten rammelt, dan zal het wel zo zijn zeker. Calvo heeft er tenslotte in Nederland voor gestudeerd, op uw en mijn kosten volgens kwatongen.