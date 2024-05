Kaaiman kiest keurig | Voor akkoord

Vriend en vijand zijn het eens: uw leider is een politiek genie. Al zouden wij niet weten op welke feiten die vaststelling steunt. Maar dus nemen wij aan dat hij door zijn chantage over de nieuwe Vlaamse regering een slimme zet heeft gedaan, zodanig slim dat wij moeite hadden om hem te begrijpen. ‘Zo erg slim moet die zet daarvoor niet zijn’, horen we u grinniken, maar laten we het niet in het belachelijke trekken.