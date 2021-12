En telkens weer diezelfde steen

‘Likken, loslaten, lynchen.' Zo omschreef de bekende Franse chroniqueur en bladenmaker Jean-François Kahn de relatie van de media met de ster van de dag. Presidentskandidaat Eric Zemmour schuift al aan in de lange rij van toekomstige slachtoffers.

Weet iemand nog wie Igor Danchenko is? Zou nochtans moeten. De man, een Rus en consultant die in de Verenigde Staten opereert, genoot destijds bekendheid als de inspirator van het Steele Report. Dat was een werkstuk van Christopher Steele, een gewezen agent van de Britse geheime dienst MI6. Op aangeven van Danchenko beweerde Steele begin 2017 dat de Amerikaanse president Donald Trump stevig in de klauw zat van Vladimir Poetin, de president van Rusland. Die beschikte over videobeelden van Trump rollebollend in een hotelkamer in Moskou met enkele Russische prostituees. Trump ontkende fors, maar hij kon de wereldwijde verspreiding van het verhaal niet beletten.

Commentatoren beweerden in die dagen in alle ernst dat een hyperpopulist als Trump alleen kon worden verkozen met de hulp van de Russen, die dan ook de Amerikaanse verkiezingen hadden vervalst. (Trouwens, waren het ook niet de perfide Russen die de fatale zwenking gaven aan het brexitreferendum?)

Leugenachtig

In de krant van 5 november meldde The Washington Post heel deemoedig dat Danchenko was aangehouden wegens valse verklaringen tijdens ondervragingen door het Federal Bureau of Investigation (FBI). Er was sprake van ‘overdrijvingen en regelrechte leugens’. De krant gaf toe dat het FBI-onderzoek en de aanhouding van Danchenko sommige stukken die destijds in de krant waren verschenen in een ander daglicht stelden en zelfs leugenachtig maakten.

In The New York Times, dat zich in 2017 niet liet pramen om de Trump-verhalen te serveren, doceerde Bill Grueskin, een prof van de gezaghebbende Columbia Journalism School, dat ‘het verschil tussen wat journalisten veronderstellen en wat te verifiëren valt vaak overeenstemt met het verschil tussen fictie en werkelijkheid’.

Aanvankelijk was Trump een graag geziene mediaklant. Hij zat nooit om een puntige uitspraak verlegen. Voor de lezers en kijkers was hij een welgekomen verpozing tussen de grijze, taterende politieke koppen van elke dag. Maar de pret bleef niet duren. Het opgediste plasseksverhaal over Trump past wonderwel in de geijkte afwikkeling van de relatie van de media met de sterren van het moment die ze zelf creëerden. De Franse chroniqueur en bladenmaker Jean-François Kahn balde die relatie als volgt samen: ‘Likken, loslaten, lynchen.'

Éric Zemmour is een amuseur publique van het zuiverste water en een snelschrijver van succesboeken waarin hij de Franse geschiedenis alle geweld aandoet.

Dat gebeurde met Trump en staat ook de Franse presidentskandidaat Eric Zemmour te wachten. Zemmour is een amuseur publique van het zuiverste water en een snelschrijver van succesboeken waarin hij de Franse geschiedenis alle geweld aandoet. De grootheid van Frankrijk beperkt zich in zijn ogen tot Jeanne d’Arc, Louis XIV en Napoleon.

Zo bleef volgens Zemmour Frankrijk katholiek dankzij de Bartholomeusnacht van 23 op 24 augustus 1572, het begin van een moordpartij die bijna 5.000 protestanten het leven kostte. Dat was volgens Zemmour de Franse manier om de moderniteit binnen te treden. Als eigenzinnige lezer van de aartsreactionaire Charles Maurras en de pamfletten van de ultranationalistische L’Action Française heeft Zemmour een verrassende kijk op de Tweede Wereldoorlog. Maarschalk Pétain een collaborateur? Ach, en Charles de Gaulle dan? Die zat toch in de greep van de Engelsen en de Amerikanen? De Jodenwetten van het Vichyregime verklaart Zemmour, zelf een Jood, door het onbehagen bij de Fransen en de Franse Joden over de toestroom van Oost-Europese Joden.

Politieke schunnigheden

Onder meer met zijn boek ‘Le suicide français’ zette Zemmour voluit in op de onafwendbare ondergang van Frankrijk met wellicht nog een burgeroorlog er bovenop. Want de ongecontroleerde migratie en de daaruit volgende onveiligheid zijn de oorzaak van de Franse teloorgang.

Nu kan Frankrijk bogen op een lange reactionaire traditie. Sommigen vergelijken Zemmour met de strijdlustige katholiek Léon Bloy, maar dan zonder diens stilistisch talent. Zemmour kwam wel op het gepaste moment voor de invulling van de rol van ‘Trump français’, waarin de media hem duwden.

De doemdenkerij van de 63-jarige Zemmour was in Frankrijk al ruim bekend toen hij in 2019 door tv-mogol Vincent Bolloré werd ingezet in het politieke praatprogramma ‘Face à l’info’ op CNews, het gereanimeerde i-Télé. Het resultaat was een spectaculaire opstoot van het televisiestation, waar informatie als volksvermaak wordt beschouwd. Daarin paste Zemmour, als verbale hoogtewerker nooit te beroerd voor een politiek schunnige uitspraak, als gegoten. Veroordelingen wegens opruiende, om niet te zeggen racistische taal deden zijn marktwaarde zelfs stijgen. Interne ruzies over de aanpak van Zemmour op de krantenredacties van Libération en Le Figaro sijpelden door in de Parijse berichtgeving.

De boeken die hij de jongste jaren produceerde, lieten zich lezen als politieke programma’s: ‘Destin français’ - een titel ontleend aan Jacques Doriot, een vooroorlogse communist die in de collaboratie kantelde - en dan vooral ‘La France n’a pas dit son dernier mot’. Terend op dat aloude en beproefde declinistische discours, werkte Zemmour zich in de strijd om het Franse presidentschap die volgend jaar wordt uitgevochten. Hij werd daarbij letterlijk voortgestuwd door de Franse pers die elk winstpuntje in de peilingen in grote titels goot.

De Frankensteins in de media hebben met Zemmour hun zoveelste monster geschapen dat ze binnenkort noodgedwongen moeten afmaken.

De zorgvuldig gechoreografeerde aankondiging van zijn kandidatuur, als die van een nieuwe Charles de Gaulle, was het begin van een tot reality-tv verpakte kiescampagne. Omdat tal van groepen hun wensen en frustraties op hem kunnen projecteren, valt niet uit te sluiten dat Zemmour een verdelende rol zal spelen. Zeker in de eerste ronde van de presidentsverkiezing, waarbij hij vooral de extreemrechtse Marine Le Pen en de Republikeinse Valérie Pécresse in de wielen dreigt te rijden.

Volgens Kahn hebben de Frankensteins in de media met Zemmour hun zoveelste monster geschapen dat ze binnenkort noodgedwongen moeten afmaken. Want er kan geen sprake van zijn de Franse staatsmachine toe te vertrouwen aan een man zonder enige bestuurservaring en zonder ondersteunend partijnetwerk.

Zemmour is de zoveelste steen waaraan de media zich stoten. Want dit scenario heeft zich ook elders in Europa al afgespeeld. Zelfs hier in Vlaanderen, waar destijds de beursgoochelaar Jean-Pierre Van Rossem en later Dries Van Langenhove, gepresenteerd als een Freikorps-chef maar dan in korte broek, door de media een fictief belang aangemeten kregen dat hen naar het parlement loodste.

Helaas is het uiteindelijke slachtoffer van al dat likken, loslaten en lynchen de geloofwaardigheid van de media: hun hoogste goed.

De man met wie Zemmour nog het best kan worden vergeleken, is de Nederlander Pim Fortuyn, ook een partijloos mediafenomeen. Hij zou het ingedommelde en kleurloze Den Haag opschudden. Door de moord op Fortuyn kreeg dat verhaal een tragische wending. Wat de Nederlandse media niet belette in herhaling te vallen en zich daarna te fixeren op Rita Verdonk van Trots op Nederland en Geert Wilders, die om ‘minder Marokkanen’ schreeuwde. Waarna het de beurt was aan Thierry Baudet, een nette Wilders die met mes en vork kon eten. Tot ook die plots vreemde praat ging uitslaan over ‘de uil van Europa’ en een ‘boreaal Europa’, en de ene enormiteit na de andere debiteerde.