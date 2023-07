Land in lopende zaken

Het is een oude Wetstraatregel: verkiezingscampagnes zijn een zaak van de partijen, niet van de regering. Zowel de federale regering van premier Alexander De Croo als de Vlaamse regering van minister-president Jan Jambon valt uit haar rol.

Fiscale hervorming is dood. Die kop stond dinsdag boven een bericht in De Tijd. Het klonk als een officiële kennisgeving van de onmacht van de federale regering van Alexander De Croo (Open VLD).

Het einde van de fiscale hervorming was al beslecht nog voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez het laatste infuus dichtkneep. Wat ooit een 6 miljard euro zware fiscale hervorming moest worden, werd al snel afgetuigd tot een aanpassing van nauwelijks 2 miljard. Dat was het gevolg van de fatale nekslag die de PS in juni al toediende. De Waalse socialisten hadden in de gaten dat de beoogde fiscale hervorming zeer kwalijke budgettaire gevolgen had voor het Waals en het Brussels Gewest.

Het kelderen van de fiscale hervorming werd door de premier haast achteloos geacteerd.

De Gentse academicus Mark Delanote, de hoofdopsteller van de fiscale hervorming die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) had voorgelegd, formuleerde het zo in zijn opiniestuk in De Tijd: ‘De deelentiteiten hangen aan het federale fiscale infuus. Voor hun eigen begroting rekenen ze als het ware op maximale ontvangsten aan de federale zijde. Een neutraal uitgangspunt is dat niet. Redenen te over dus om ook hier schoon schip te maken, maar dat hangt samen met institutionele hervormingen.’

Daarmee is het hoge woord eruit: institutionele hervormingen. De federale regering had aangekondigd daar werk van te willen maken. Er werden zelfs twee ministers extra belast met Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing: minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR), de minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo’s en Landbouw. Maar behalve berichten over een mislukte volksbevraging viel van dat front weinig te vernemen.

Het kelderen van de fiscale hervorming werd door de premier haast achteloos geacteerd. Bovendien stond het doorzetten met een fiscale hervorming niet eens in het regeerakkoord, voegde hij eraan toe. Alsof dat een argument is. De devaluatie van 1982 stond ook niet in het regeerakkoord dat Wilfried Martens met de liberalen onderhandelde.

Opcentiemen

De noodzaak van een doortastende fiscale hervorming is een altijd terugkerend Wetstraatonderwerp. In 2013 al citeerde De Tijd de intussen overleden professor fiscaal recht Frans Vanistendael, die het probleem zo samenvatte: ‘Belastingen moeten in de eerste plaats een efficiënte manier zijn om middelen te verwerven voor de overheid. Maar die gebruikt het instrument ook om een detaillistische herverdelingspolitiek te voeren. En er is de 'onstuitbare' drang van de bewindslui om via allerhande fiscale maatregelen het gedrag van de burgers te sturen. Bovendien worden geregeld belastingmaatregelen ad hoc genomen, om een acute budgettaire of andere nood te lenigen, zonder te kijken of de maatregelen passen in de globale visie op de fiscaliteit.’

Elke vermindering van de federale personenbelasting betekent minder inkomsten voor de gewesten. Bij de PS hadden ze dat kunnen weten.

Om die globale visie te ontwikkelen moet ook de bijzondere financieringswet in acht worden genomen. Eric Kirsch, een specialist in staatsfinanciën en CD&V-veteraan van tal van regeringsformaties onder meer aan de zijde van Jean-Luc Dehaene, herinnert eraan in zijn blog: ‘Blijkbaar heeft de PS zich nu gerealiseerd dat met de zesde staatshervorming voor de financiering van de gewesten werd afgestapt van het vroegere dotatiestelsel. Er werd overgeschakeld op een geresponsabiliseerd systeem van autonoom te bepalen opcentiemen op de federaal berekende personenbelasting.’ Want elke vermindering van de federale personenbelasting betekent minder inkomsten voor de gewesten. Bij de PS hadden ze dat kunnen weten. De zesde staatshervorming was het resultaat van een door Elio Di Rupo gestuurde onderhandeling.

In 1988 al, vertelt Kirsch, was de vraag aan de orde. De eerste versie van de financieringswet paste in de door Dehaene geleide onderhandelingen over de vorming van wat de laatste regering van Wilfried Martens zou worden. Van bij de start van de bouw van het model lag het voor de hand dat het een geleidelijke operatie moest worden. Tien jaar leek een aanvaardbare horizon. Het was de bedoeling geleidelijk een verdeling op basis van de personenbelasting te realiseren. De koppeling van het verdelingsmechanisme aan de opbrengst van de personenbelasting was een idee van Steve Dubois, ook een van de naaste adviseurs en een gewezen kabinetschef van Dehaene.

De enige onderhandelaar die zich destijds vragen stelde over de gevolgen van zo’n bijzondere financieringswet voor de staatsfinanciën was de SP’er Willy Claes. Om hem gerust te stellen werden de tabellen aangevuld met extrapolaties voor de volgende twintig jaar, uitgevoerd door Dehaenes Toshiba-boy Jan Van Crombrugge. Kirsch kan niet begrijpen dat de PS na meer dan 35 jaar een systeem verwerpt waar het destijds geen graten in vond en waaraan ze enthousiast meewerkte, en dat ze zelf met de zesde staatshervorming heeft versterkt.

60 miljard

Het is een oude Wetstraatregel: verkiezingscampagnes zijn een zaak van de partijen, niet van de regering. Zowel de federale regering van De Croo als de Vlaamse regering van minister-president Jan Jambon (N-VA) viel uit haar rol. In beide regeringen zijn de coalitiepartijen, gebiologeerd door de peilingen, meer in de weer met het afblokken van hun partners dan met de uitvoering van het regeringswerk. De gevolgen zijn nauwelijks te overzien. Maar die zijn voor de volgende regeringen. Want zowel de federale als de Vlaamse regering glijdt allengs weg in lopende zaken nog voor de parlementen zijn ontbonden.

In beide regeringen zijn de coalitiepartijen, gebiologeerd door de peilingen, meer in de weer met het afblokken van hun partners dan met de uitvoering van het regeringswerk.

In de Vlaamse regering leek de N-VA van meet af aan uitvoering te willen geven aan de intentie van voorzitter Bart De Wever CD&V kapot te regeren, met de stikstofaanpak als dieptepunt. De eigenzinnige Vlaamse minister van Leefmilieu Zuhal Demir was al een tijdje de kiezel in de N-VA-schoen. Zolang ze CD&V als boksbal gebuikte, was er weinig aan de hand. Maar de vernietiging door de Raad voor Vergunningsbetwistingen van de door Demir verleende vergunning aan de ethaankraker van het Britse chemiebedrijf Ineos brengt de N-VA en de regering van minister-president Jambon in verlegenheid. Het onderlinge vertrouwen tussen de Vlaamse coalitiepartners is volkomen zoek, en dat zal de begrotingsopmaak niet vergemakkelijken. Tussen de N-VA en CD&V laveert een stuurloze Open VLD, hopend dat er na de verkiezingen van 9 juni 2024 toch wat brokjes van de formatietafel vallen.

In de federale regering hadden vooral de Franstalige socialisten last van een allergie voor doortastend regeringswerk, zoals wel vaker als het hen electoraal tegenzit. Gelukkig was er MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die gewillig de rol van spelbreker opeiste, waardoor het remmende werk van de PS minder opviel.

De cijfers weerspiegelen de krachteloosheid van de federale bewindsploeg. De volgende regering, wat ook haar samenstelling zal zijn, begint volgens het monitoringscomité met een begrotingstekort van liefst 24 miljard euro, of 4,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Bovendien moet die regering elk jaar 1,5 miljard euro extra vinden om de vergrijzingsfactuur binnen de perken te houden, berekende Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest.

En dat met een rente die tot ruim 3 procent oploopt. Dat alles maakt dat de federale overheid de komende jaren aankijkt tegen een inspanning van 60 miljard euro. En dan moet de noodzakelijke communautaire onderhandeling over een nieuwe financieringswet nog beginnen.