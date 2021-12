Paleis der Natie | Aanmodderen is een kunst

Het is een dunne lijn tussen wegzinken in een zee van onbeslistheid en zelfingenomen regeren zonder met wie dan ook rekening te houden. De federale en regionale regeringen kunnen die lijn maar niet vinden.

In het weekblad Le Vif verscheen een opmerkelijk opiniestuk, ingezonden door drie academici: Catherine Fallon en Nicolas Thirion, verbonden aan de universiteit van Luik, en Elisabeth Paul van de Université Libre de Bruxelles (ULB). De titel maakte meteen duidelijk waar het op staat: ‘Nous accusons’.

Hun beschuldigingen zijn niet min en zijn gericht tegen alle regeringen en de meerderheid van de parlementsleden die ze steunen. Volgens de drie academici ontbreekt het al dat volk aan de nodige competentie om te regeren. Dat valt toe te schrijven aan een onvermogen en onbekwaamheid om te anticiperen, om een situatie te analyseren, om risico’s te beheren, om een strategische planning uit te voeren en om een politieke dialoog te organiseren die toelaat op een geïnformeerde en inclusieve manier beslissingen te nemen en te informeren over de beslissingscriteria.

De beschuldigden hebben, zo stellen de drie auteurs nog, de publieke ruimte overgelaten aan de media en de sociale netwerken. Daardoor hebben ze bijgedragen tot het klimaat van angst onder de bevolking en tot de vernietiging van de sociale cohesie door beschuldigingen aan het adres van bevolkingsgroepen (zoals de jongeren), terwijl de wetenschap die beweringen tegenspreekt.

Toen de covidcrisis begin vorig jaar losbarstte, tweette gewezen Boerenbond-voorzitter en voormalig griepcommissaris Piet Vanthemsche een oproep aan de media om zich niet te richten op wat fout liep. Hij vroeg ze de bevolking een hart onder de riem te steken en vertrouwen te geven in een toekomst die er erg onzeker uitzag. Dat vertrouwen kreeg de jongste weken ferme knauwen.

35.000 mensen die op een zondag naar Brussel trekken om te demonstreren tegen het regeringsoptreden, dat valt niet alleen toe te schrijven aan een infiltratie van extreemrechts in de organisatie. Daarvoor waren er te veel Franstaligen en allochtone betogers aanwezig. De scherpte van de ingezonden akte van beschuldiging van de drie Franstalige academici toont dat het wantrouwen niet alleen als een gevolg van de agitatie door antivaxers kan worden uitgelegd.

De coronacrisis confronteert de Belgische politiek op pijnlijke wijze met zichzelf, en met een land dat niet zozeer verdeeld is in de geesten van de burgers dan wel in de economische en sociale realiteit.

De manier waarop de regeringen zich meer dan eens verkeken op de ontwikkeling van de coronapandemie is niet de enige reden voor het wantrouwen in de overheden. Ook elders in Europa gingen regeringen in de fout met hun covidbestrijding, soms met opstoten van geweld als gevolg, zoals in Nederland. In Duitsland zei de bekende sociaalpsychologe Pia Lamberty in Der Spiegel dat het protest niet alleen handelt over verplichte inentingen en de coronapas, maar ook over de democratie die in gevaar komt.

In België er nog iets anders aan de hand. Hier is zelfs geen sprake meer van aanmodderen - want aanmodderen is een politieke kunst, althans volgens Winston Churchill. De coronacrisis confronteert de Belgische politiek op pijnlijke wijze met zichzelf, en met een land dat niet zozeer verdeeld is in de geesten van de burgers dan wel in de economische en sociale realiteit.

Partijhobby’s

Jean-Luc Dehaene vatte het Belgische probleem ooit krachtig samen: ‘Het land is uitgecompromist.’ Dat geldt niet alleen voor de communautaire kwesties, maar voor alle beleidsniveaus, zowel federaal als regionaal.

De coronacrisis confronteerde Wallonië met de budgettaire werkelijkheid. Er is geen enkele financiële ruimte meer om een heus beleid te voeren, laat staan een sociaal beleid. Dat ondervinden sommige slachtoffers van de overstroming die nog altijd in ellende leven. De omvang van de overstromingsramp in de Vesder- en Maasvalleien overstijgt niet alleen de krachten maar ook het gezag van de Waalse regering van Elio Di Rupo (PS). Zowel de socialistische vakbond FGTB als de Waalse werkgevers brandden onlangs onomwonden de Waalse relanceplannen af als futiel. Dat zou in het verleden nooit op die toon zijn gebeurd.

Brussel is een falende regio. De faling werd onlangs vastgesteld door het Rekenhof. De begroting van het Brussels Gewest lijkt te zijn opgesteld door ambtenaren die worstelen met dyscalculie.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) is volkomen machteloos. Hij is de gevangene van de clans in de lokale PS, die almaar verder wegdrijft van de Waalse PS. Geregeld wordt Vervoort, zoals in het dispuut tussen de taxibedrijven en de Uber-chauffeurs, in de pas gedwongen van zijn voorzitter Ahmed Laaouej. Intussen laat hij toe dat zijn regering zich opmaakt om de vitale toegangswegen tot het hoofdstedelijk gebied dicht te knijpen. Het zal blijken of de Brusselaar, die met het laagste netto belastbaar jaarinkomen in de rijkstabellen staat, daarvan beter wordt.

De regionale regeringen worden almaar meer het speelterrein waar de deelnemende partijen zonder onderling overleg hun partijhobby’s beoefenen.

Ook de Vlaamse regering heeft een onsamenhangend beleid gevoerd sinds de vorming van de coalitie in oktober 2019. In de corona-aanpak probeerde ze van meet af aan en tot vandaag schutting te vinden achter de federale beslissingen. Terwijl de Vlaamse regering perfect bevoegd is om zelf verregaande maatregelen te nemen, zeker in de woon-zorg en in het onderwijs.

De regionale regeringen worden almaar meer het speelterrein waar de deelnemende partijen zonder onderling overleg hun partijhobby’s beoefenen. Neem het onderwijs, waar de betrokken ministers zich altijd graag mee profileren. Het jongste rapport over de werkingsbudgetten voor het gewoon basis- en secundair onderwijs van het Rekenhof dateert al van juni 2015. Dat toont het onderwijsdepartement als een cashmachine die miljarden verdeelt maar ‘niet over een methodiek beschikt om globaal of per onderwijsnet een beeld te krijgen van de aanwending van de werkingsmiddelen, hoewel het decreet dat vereist’.

De Vlaamse regering steunt op haar kabinetten en wantrouwt de eigen ambtenarij, wat een gestroomlijnd beleid niet in de hand werkt. Zo werden onlangs de werkingsmiddelen van de dienstenchequebedrijven gevoelig verhoogd, terwijl de schoonmakers aandringen op een verhoging van hun karige loon. Dat gebeurde uitgerekend nadat de investeringspoot van BNP Paribas Fortis het lucratief had gevonden te participeren in een van de grootste dienstenchequebedrijven, Het Poetshuis. Het dienstenchequesysteem was nooit bedoeld als speelveld voor investeerders, maar als een middel om het zwartwerkcircuit te fnuiken.

Intussen voert de Vlaamse regering met de federale regering een koude oorlog over de kernuitstap, zonder ook maar één keer de legitieme eis van Vlaanderen voor een betaalbare bevoorradingszekerheid voor burgers en industrie op de federale tafel te leggen.

De krakende regeringskar van premier Alexander De Croo (Open VLD) werd ondanks een belovend begin volkomen uit het lood geslagen door de covidcrisis. De coalitie dubt al maanden over het al dan niet sluiten van de kerncentrales. Een rapport van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) moest de laatste twijfelaars overtuigen. Maar het lijkt vooral bedoeld om het getwijfel te rekken tot de sluiting zich automatisch voltrekt.