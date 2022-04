Paleis der Natie | Constructieve destructie

Als het Westen al niet in oorlog is met Rusland, dan lijkt het er toch op. De massale leveringen van wapens en inlichtingen aan de Oekraïners worden op een dag een casus belli voor de Russen, vreest de Kremlinfluisteraar Sergej Karaganov.

Er zijn nieuwe Amerikaanse wapenleveringen onderweg naar Oekraïne. Het gaat vooral om Javelin- en Stinger-raketten, vaak uit de eigen stocks, waarmee het Oekraïense leger de oprukkende Russische tanks en de luchtmacht onder vuur neemt. De leveringen worden niet geheimgehouden. Amerikaanse filmploegen escorteren de wapenkonvooien.

Het lijkt alsof Oekraïne een NAVO-lidstaat is en artikel 5 van het verdedigingspact in voege is getreden. Terwijl er bij de aanvang van het conflict niet eens een Membership Action Plan klaarlag dat de toetreding tot de NAVO inleidt. Volgens de Duitse kanselier Olaf Scholz was zo’n lidmaatschap nog veraf. Hoewel, dezer dagen kan het opmerkelijk snel gaan. Getuige daarvan zijn de documenten die Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie, in Kiev overhandigde aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky als gold het een inschrijvingsformulier voor het EU-lidmaatschap.

Zweden en Finland staan dan weer te dringen om liefst meteen onder de NAVO-luifel te komen schuilen. De aantrekkingskracht van artikel 5 van het NAVO-verdrag verdient weliswaar een nauwkeuriger lezing dan wat er doorgaans van wordt geserveerd. Het artikel zegt dat als een lid van de verdragsorganisatie wordt aangevallen, de andere NAVO-landen dat als een aanval op alle lidstaten kunnen beschouwen. Wat niet betekent dat alle NAVO-leden meteen de wapenrok aansnoeren.

Zodra het aangevallen land om hulp vraagt - want dat dient eerst te gebeuren - mogen de andere lidstaten zelf bepalen of ze de militaire campagne van het belaagde land versterken, en zo niet of ze de bijstand beperken tot het leveren van wapens en inlichtingen of tot financiële of logistieke ondersteuning. En dat gebeurt vandaag in Oekraïne: de NAVO mengt zich niet in de strijd op het terrein maar kijkt op geen raket meer of minder als het om wapenleveringen gaat. De Neptunus-antischeepsraket waarmee de Moskva-kruiser werd uitgeschakeld was dan weer van Oekraïense makelij, maar wel grotendeels een verbeterde kopie van het Russische Kh-45-model. Over eventuele Amerikaanse satellietondersteuning bij de actie wordt zedig gezwegen. De uitschakeling van hun vlaggenschip in de Zwarte Zee is een vernedering voor de Russen. Van dat soort kunnen zij er niet veel meer verstouwen.

Sterker nog: ‘Rusland kan zich geen nederlaag veroorloven, we moeten een soort van overwinning behalen.’ Dat zei Sergej Karaganov, een gewezen adviseur van Vladimir Poetin en diens voorganger Boris Jeltsin, in een gesprek met de gewezen Portugese minister voor Europa en publicist Bruno Maçães, te lezen in New Statesman. Het gesprek klinkt als een waarschuwing die men in het Westen maar beter in acht kan nemen. Voor de duidelijkheid geeft Karaganov meteen mee: ‘Mochten we ooit het gevoel krijgen aan de verliezende hand te zijn, dan is een absolute escalatie mogelijk.’ Hij voegde eraan toe: ‘Dit is een oorlog bij volmacht tussen het Westen en de rest - Rusland staat hier voor de rest - met de toekomstige wereldorde als inzet.’

Vernedering

Karaganov gaat als politiek wetenschapper en intimus van het Kremlin al geruime tijd mee. Hij behoorde al tot de kring van raadgevers rond de minister van Buitenlandse Zaken en latere premier Evgeny Primakov, die jarenlang een goede relatie onderhield met Washington. Primakov zetelde er samen met Henry Kissinger in de Track II-groep die de relaties tussen de VS en Rusland moest versterken. Tot Primakov op een dag zijn vliegtuig op weg naar een Track II-bijeenkomst in Washington rechtsomkeer liet maken omdat de NAVO zonder enig overleg was begonnen aan een militaire operatie in Servië - Karaganov heeft het onveranderlijk over ‘de verkrachting van Servië’. ‘Toen is de NAVO duidelijk van een defensieve in een agressieve alliantie veranderd’, zegt hij. Die vernedering zindert door tot vandaag.

Vandaag doceert Karaganov in Moskou aan de Hogeschool voor Economie, maar hij is vooral bekend door zijn publicaties over de Russische buitenlandpolitiek en defensie. Hij heeft het oor van Poetin en Sergej Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken. In 2019 al begon Karaganov over een invasie van Oekraïne, met precies dezelfde argumenten die vandaag door het Kremlin worden aangewend.

Karaganov is de bedenker van de 'constructieve destructie'-doctrine. Daar was het Poetin en zijn naaste compagnons om te doen: het openbreken van de bestaande evenwichts- en veiligheidsstructuren in de wereld. Een eventuele regimeverandering in het Kremlin zal daar weinig aan veranderen. Want die gedachte blijkt in Moskou breder te worden gedragen dan in het Westen graag wordt aangenomen. In die constructieve destructie was niet in een militair optreden voorzien. Het ging erom de bestaande anti-Russische constructies opgezet na de val van Muur onwerkbaar te maken. Maar de aandrang van de NAVO om Oekraïne in te lijven, besliste daar anders over volgens Karaganov.

In verband met een mogelijke escalatie liet Karaganov in een eerder gesprek met de Italiaanse krant Corriere della Sera weinig aan de verbeelding over. ‘De Amerikanen en hun NAVO-partners blijven wapens leveren aan Oekraïne. Als dat doorgaat, is het nogal duidelijk dat er doelwitten in Europa kunnen worden aangevallen om die bevoorradingslijnen te onderbreken. Dan kan de oorlog escaleren. Als we dat punt bereiken, wordt steeds meer mogelijk. Ik denk dat de Amerikaanse legerstaf daar niet anders over denkt.’

Poetin, die zich een dreun van 30 procent van het Russische bruto binnenlands product kan veroorloven, bekijkt vanuit het Kremlin hoe de EU worstelt met de aanhoudende inflatie, de stijgende voedingsprijzen en een haperende bevoorrading.

Hier blijkt Karaganov artikel 5 van het NAVO-verdrag beter te hebben gelezen dan nogal wat Europese politici. Hij noemt het een waardeloos artikel. ‘Het verplicht geen enkel NAVO-lid om de wapens op te nemen. De geschiedenis van de Amerikaanse nucleaire bewapening een beetje kennend, acht ik het zeer onwaarschijnlijk dat Amerika bereid zou zijn Europa te verdedigen met nucleaire wapens. Een Amerikaanse president moet wel gek zijn in een gewapend conflict met een atoommacht te stappen. We zijn niet meer in 1914 of 1939, dit is van een veel grotere orde.’

Boycot van olie en gas uit Rusland

Volgens Karaganov moet er hoe dan ook een vredesoverleg tot stand komen. En daar heeft vooral Europa baat bij. Want het dreigt de grootste verliezer te worden in dit conflict. Het verloor elke geloofwaardigheid door zich in 2014 na de annexatie van de Krim als een schichtige wezel te scharen achter zwakke sancties. Vandaag is het niet in staat een gas- en olieboycot te organiseren, zoals Wolfgang Münchau opmerkte op zijn blog Euro Intelligence. Gewoon omdat het zich zo’n boycot niet kan permitteren.