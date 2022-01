Paleis der Natie | De Libische kwestie...

De Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise vaardigde een internationaal arrestatiebevel uit tegen Ali Mahmoud, de voorzitter van de Libyan Investment Authority. Om meer dan één reden is dat een pijnlijke kwestie voor de Belgische regering.

In Libië pakken ze dat anders aan. In februari 2019 werd Ali Mahmoud, de voorzitter van de Libyan Investment Authority (LIA), opgepakt op beschuldiging van corruptie en verduistering. De Libische investeringsmaatschappij, waarin ’s lands petroleuminkomsten samenstromen, beheert ruim 68 miljard dollar en is een prominent lid van het International Forum of Sovereign Wealth Funds. Helaas ordonneerde het Sanctiecomité van de Verenigde Naties (VN) in 2011 de bevriezing van het overgrote deel van de LIA-fondsen. Dat is het deel dat is omgezet in effecten en werd ondergebracht in het buitenland, onder meer bij de Belgische verrekenbank Euroclear. De VN namen de beslissing als gevolg van de bloedige burgeroorlog en wilde daarmee voorkomen dat die miljarden werden onttrokken aan de Libische bevolking en verdwenen in zakken van corrupte stampotentaten en moordende militieleiders.

Hoewel de Libische premier niet te beroerd is voor wat corruptie, rekenen de VN op hem voor de organisatie van democratische verkiezingen.

Een jaar na zijn arrestatie oordeelde een handelsrechtbank in Londen dat Mahmoud de rechtmatige LIA-voorzitter is. Uiteraard handelde dat oordeel alleen over het beheer van de LIA-belangen in het Verenigd Koninkrijk. Maar dat moet enige indruk hebben gemaakt op de nieuwbakken interim-premier Abdul Hamid Dbeibah. Die werd in februari 2021 geïnstalleerd door 75 Libische afgevaardigden, geselecteerd door de VN en samengebracht in het neutrale Genève. Dbeibah hanteert een eigenzinnig politiek ethos. Ooit was hij een vertrouweling van de in 2011 omgebrachte dictator Mouamar Kaddafi. Als zakenman verdiende hij een fortuin in de bouw, veelal met overheidscontracten. Volgens westerse diplomaten geciteerd door Al Jazeera is de Libische premier niet te beroerd voor wat corruptie, draait hij zijn hand niet om voor een witwasoperatie, en is hij een vrome financier van de moslimbroederschap. Toch rekenen de VN op hem voor de organisatie van democratische verkiezingen.

De eerste belangrijke daad van de nieuwe premier was de heraanstelling van Ali Mahoud als LIA-voorzitter. Volgens de nieuwssite Africa Intelligence en het Libische Tabadul-TV gebeurde dat nadat een miljard dollar uit de beschikbare investeringsfondsen aan de regering werd overgemaakt. Premier Dbeibah mag buitendien naast Hassan enkele vertrouwelingen benoemen die een vinger krijgen in de miljardenpap van de LIA.

En kijk, enkele weken geleden vertoefde Mahmoud in New York om bij de VN minstens een gedeeltelijke ontvriezing van de LIA-fondsen te bepleiten. Naar eigen zeggen moeten die worden ingezet voor de wederopbouw van het land, dat nog altijd de diepe sporen van de burgeroorlog draagt. Wellicht was het voorlopig de laatste buitenlandse reis van de LIA-baas. Intussen lanceerde de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise een internationaal arrestatiebevel tegen hem.

De onderzoeksrechter onderzoekt al jaren de verdwenen rente op de LIA-miljarden die geparkeerd staan op rekeningen bij het Belgische settlementhuis Euroclear. De rente op zo’n 15 miljard euro werd ondanks het verbod van de VN door de Belgische overheid vrijgegeven en versluisd naar buitenlandse rekeningen in Londen en Bahrein. Bij wie die miljoenen belandden, blijft een raadsel. Er wordt beweerd dat de Libische machthebbers met een deel van het geld achterstallige facturen van de Waalse wapenleverancier FN hebben betaald.

Niet thuis

Onderzoeksrechter Claise zou beschikken over elementen die op onheuse praktijken wijzen. Hij liet topambtenaren van het departement van Financiën ondervragen en stuurde een lange vragenlijst naar Mahmoud. Die gaf niet thuis. Daarop greep Claise, het wachten beu, naar de grote middelen. Zo’n internationaal arrestatiebevel is erg oncomfortabel voor de LIA-baas. Als hij zich buiten zijn land waagt, kan hij op elk moment worden aangehouden en aan België worden uitgeleverd. Zeker als hij zich in Europa vertoont, waar zijn investeringsmaatschappij grote belangen heeft.

De Libische kwestie en de verdwenen miljoenen - sommige bronnen spreken van 1,5 miljard euro - werden in 2019 zeer voorzichtig onderzocht door de Kamercommissie voor Financiën en Begroting. De betrokken ministers, Didier Reynders (MR) van Buitenlandse Zaken en Steven Vanackere (CD&V) van Financiën, speelden de vermoorde onschuld. Ecolo-vertegenwoordiger George Gilkinet trok vooral van leer tegen Marc Monballiu, gewezen administrateur-generaal van de Thesaurie, en Alexandre De Geest, administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Thesaurie. Zij werkten mee aan het vrijgeven van de fondsen, maar beweerden niet te weten waar het geld terechtkwam. Hun beroepsgeheim verhinderde hen zelfs te zeggen hoeveel werd vrijgegeven.

Om meer dan één reden is de kwestie van de bevroren LIA-miljarden pijnlijk voor de huidige federale regering.

Ook bevreemdend is de houding van RELEX, de Europese raadswerkgroep voor buitenlandse betrekkingen. Er is sprake van een Europese ‘verbale nota’ over het vrijgeven van de rente op de LIA-miljarden. In de notulen van de Kamercommissie staat in elk geval te lezen dat Gilkinet benadrukte dat België volgens het Sanctiecomité van de VN niet correct handelde: de intresten op de LIA-fondsen mochten niet worden vrijgegeven. Vandaag is Gilkinet vicepremier en minister van Mobiliteit in de regering van premier Alexander De Croo (Open VLD), zelf een gewezen minister van Financiën.

Gilkinet doet er goed aan de verslagen van de Kamercommissie nog eens door te nemen. Om meer dan één reden is de kwestie van de bevroren LIA-miljarden, die ook internationale persaandacht kreeg, pijnlijk voor de huidige federale regering. Om te beginnen omdat op een deel van het LIA-geld bij Euroclear aanspraak wordt gemaakt door de Global Sustainable Development Trust (GSDT), de vzw van prins Laurent, de broer van koning Filip. GSDT had een bonafide contract met de Libische overheid voor een ambitieus herbebossingsproject, gesloten ten tijde van Kaddafi. De Libiërs verbraken dat contract eenzijdig, wat voor de vzw van de prins neerkwam op een financiële aderlating. Er bleef geen andere keuze dan een investering van 17 miljoen euro terug te vorderen van de Libiërs.

In elk van de gevoerde processen kreeg GSDT gelijk. Door de aanslepende rechtsgang als gevolg van het hardnekkige Libische verzet liep dat bedrag op tot bijna 50 miljoen euro. Omdat de LIA de emanatie is van de Libische overheid - wat vandaag door niemand meer wordt betwist - eist GSDT de 50 miljoen euro op, te betalen uit de miljarden die Libië heeft uitstaan op LIA-rekeningen bij Euroclear.

Bullebak van Europa

Het gerechtelijk onderzoek en het arrestatiebevel tegen LIA-baas Mahmoud kunnen ook vervelend worden voor Euroclear. Als er inderdaad sporen van corruptie en malversaties zijn, komt de verantwoordelijkheid van de verrekenbank in het geding. En zelfs van haar aandeelhouders, met alle reputatieschade vandien. Een van de belangrijkste Euroclear-aandeelhouders is de Belgische overheid, via federale en regionale participaties.

Het internationaal arrestatiebevel tegen Mahmoud komt ook ongelegen voor de Europese Unie. Libië, dat de werking van zijn investeringsmaatschappij gehinderd weet, fungeert in het afremmen van de illegale migratie uit Afrika als de bullebak van Europa. Het is bekend: de Noord-Afrikaanse landen hebben de neiging afspraken te negeren en de migratiesluizen open te draaien als ze ontstemd raken.