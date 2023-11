Paleis der Natie | De wet-Vandervelde

Conner Rousseau liet Vooruit ideologisch volkomen berooid achter. Of hoe zelfoverschatting en politieke ambitie in alcohol werden gesmoord.

Emile Vandervelde, de patron van de Belgische Werkliedenpartij, deed alles om de alcoholplaag uit te roeien. Zijn in 1907 verschenen brochure ‘Le parti ouvrier et l’alcool’ eindigde met: ‘Alleen zij die hebben geleerd zichzelf te beheersen zijn het waard de wereld te regeren.’ Na de Eerste Wereldoorlog, in 1919, drukte Vandervelde als minister van Justitie de naar hem genoemde wet door die de verkoop van alcohol streng reglementeerde. Tot in de jaren 80 moest in elke gelagzaal de tekst uithangen van de intussen aangepaste besluitwet ‘betreffende de beteugeling van de dronkenschap’.

En dan gebeurde dit: Conner Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse sociaaldemocraten en in die functie een opvolger van Vandervelde, werd erop betrapt in benevelde toestand racistische, seksistische en andere akeligheden uit te kramen in een café in zijn thuisstad Sint-Niklaas. Hij deed dat in het bijzijn van de politie, die zoals het hoorde een proces-verbaal opstelde.

Maar niet het dronkenmansgelal op die septemberavond in Sint-Niklaas stelde een einde aan het voorzitterschap en de politieke ambities van Rousseau. De zelfoverschatting die zijn omgeving hem aanpraatte, bracht hem ten val.

In 2019, na desastreuze verkiezingen waarbij de sp.a net boven 10 procent strandde, werd de pas verkozen Rousseau op de voorzittersstoel geduwd. Als was die besmet, durfde geen van de gevestigde mandatarissen die plaats in te nemen.

Van afkomst mocht hij dan een stamboeksocialist zijn, in zijn optreden liet niets vermoeden dat Rousseau met het sociaaldemocratische gedachtegoed was doorsopt. Met alleen al het geld voor de opvallende McQueen-sneakers waarmee hij zich aandiende voor zijn eerste audiëntie bij koning Filip kan een leefloner een week verder. In een interview met De Standaard liet zijn opvolgster Melissa Depraetere een veelzeggend zinnetje vallen: ‘Zijn vrienden zijn rijker dan die van mij.’

TikTok-socialisme

Communicatie was de boodschap volgens Rousseau. Wat niet al tiktokkend kon worden gezegd, kreeg nauwelijks aandacht. Zijn partij liet hem de vrije teugels. Alles kon, alles mocht om de wind opnieuw onder de partijzeilen te krijgen en vooral om de peilingsresultaten op te krikken. Het hielp dat Rousseau aanvankelijk door N-VA-voorzitter Bart De Wever werd geprezen, want hij was zo gedienstig met Vooruit de Antwerpse coalitie te komen vormen. Al bleef dat niet zonder gevolgen voor de Antwerpse Vooruit, waar de huisvrede al eens verstoord raakt.

De aangestuurde terugkeer van Frank Vandenbroucke in de regering was een opmerkelijke zet die aan Rousseau wordt toegeschreven. Of die electoraal lonend wordt, moet nog blijken, want als het op communicatie aankomt, is Vandenbroucke nogal krampachtig. Bovendien ligt hij dezer dagen onder vuur wegens de opmerkelijke hoeveelheid consultancycontracten die zijn kabinet de voorbije jaren afsloot.

Toen de peilingen afklokten op 16 procent werd Conner Rousseau alom de hemel in geprezen als de redder van de partij. Waarna hij zich ook zo begon te gedragen en enige machtswellust hem niet vreemd werd.

De aanstelling van Meryame Kitir als federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid eindigde in een dramatische aftocht. Waarna oud-voorzitster Caroline Gennez uit de achterkeuken van de partij moest worden gehaald om de meubels van het departement te redden.

Even leek Rousseau de gehavende Vooruit-tanker te kunnen keren. Toen de peilingen afklokten op een hoopgevende 16 procent werd hij de hemel in geprezen als de redder van de partij. Waarna hij zich ook zo begon te gedragen. Enige machtswellust werd hem niet vreemd. Zijn opmerkingen over huismoeders die uit werken moeten, kleuters die verplicht naar de crèches moeten en over Molenbeek maakte hij in nuchtere toestand. Ze getuigden niet alleen van een adembenemende bedilzucht, maar ook van een dedain voor de onfortuinlijke medeburgers op hun afgetrapte tweedehands sneakers.

Rousseau maakte er geen geheim van de volgende Belgische premier te willen worden. Terwijl de winst, die terugviel in de jongste peiling, puur virtueel was. In Nederland hebben ze de afgelopen week ondervonden hoe betrouwbaar peilingen zijn. Zo politiek bedrijven is een twijfelachtige bezigheid die geen zoden aan de dijk zet.

Rousseau heeft de lijn van wijlen Steve Stevaert doorgetrokken door een TikTok-socialisme te propageren. Met zijn patserige communicatie heeft hij de aandacht getrokken van een aantal jongeren uit de middenklasse. De traditionele achterban van de laagopgeleiden zit nog altijd goeddeels in het extreemrechtse kamp dat Rousseau beweerde te bestrijden. Enkele jaren geleden vatte Jan Cornillie, de gewezen directeur van de sp.a-studiedienst, het probleem van zijn partij zo samen: ‘Als de sociaaldemocraten de laagopgeleiden definitief kwijt zijn, moeten we geen moeite meer doen, dan houdt het op.’ Met die groep heeft Rousseau met Vooruit nooit opnieuw aansluiting gevonden.

Kieshok als geldautomaat

Rousseau heeft zijn partij, ooit een van de pijlers onder het naoorlogse België, ideologisch volkomen berooid achtergelaten. De partijtop liet dat gebeuren en kreeg het na het incident in Sint-Niklaas zelfs niet over de lippen zijn zattemansuitspraken als verwerpelijk te veroordelen.

Melissa Depraetere, zijn opvolgster, moet verdere schade zien te beperken. Dat is een bijzonder ondankbare taak, want ze moet dat doen met een partij die in één klap haar geloofwaardigheid verloor. En dat op een moment waarop amper 15 procent van de Vlamingen nog vertrouwen heeft in de overheid, zoals de media- en communicatiespecialist Fons Van Dyck fijntjes opmerkt in zijn jongste boek ‘De toekomst is terug’.

Dat wantrouwen is veelal terecht, gelet op de Wetstraatincidenten van de jongste maanden en vooral gelet op de manier waarop het politieke bestel wordt uitgemolken. In zijn jongste nummer brengt Humo het ontstellende relaas van de pogingen om Lijst Dedecker te reanimeren, waarbij ook Egbert Lachaert, de gewezen voorzitter van Open VLD, aanschoof, kennelijk met de belofte nog wat overlopers van zijn partij mee te brengen.

Het avontuur ging niet door omdat de N-VA Dedecker op de valreep opnieuw kon inlijven. Dedecker heeft als burgemeester van Middelkerke nog een miljoenenpakket nodig voor een brug in zijn gemeente, en hij voegt er openhartig aan toe: ‘Ik word al vijf jaar goed geholpen door de Vlaamse regering.’

Tot wat die hernieuwde samenwerking met de N-VA verder moet leiden, is minder duidelijk. Wellicht is het antwoord op die vraag het bericht eerder deze week in Het Laatste Nieuws over de partijfinanciering, die al boven 72 miljoen euro is gestegen en die in alle stilte opnieuw werd opgetrokken. Het kieshok is ook een geldautomaat.

Behalve zichzelf in stand houden - wat Rousseau probeerde te doen - lijken de politieke partijen nog weinig in hun programma te hebben staan, op enkele politieke gemeenplaatsen na. De echte macht berust in de Europese hoofdkwartieren. De partijen hebben geen afdoend antwoord meer op wat de historicus Olivier Boehme in ‘Scepsis’ schreef over het wankelende geloof in de vooruitgang: ‘Verkiezingsuitslagen in Europa en de Verenigde Staten wijzen meer bepaald uit dat een groot deel van het publiek vatbaar is voor verhalen over afname van de nationale welvaart, verslechtering van de positie van het eigen land tegenover de wereld daarbuiten en zelfs van algemeen verval van het Westen.’