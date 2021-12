Paleis der Natie | Dobberende kurken

Zowel de federale als de Vlaamse coalitie lijdt aan kortademigheid. Een doortastende herschikking van de regeringen dringt zich op. Deze tijden verdragen geen politieke besluiteloosheid.

Wie dezer dagen wandelend door het verlaten Paleis der Natie of er zittend in de grote leeszaal onder de portretten van de Kamervoorzitters op het politieke jaar terugblikt, wordt door moedeloosheid overvallen. Het monumentale parlementsgebouw, ooit het toneel van historische debatten in de Kamer en de Senaat, wordt stilaan ondienstig. Zelfs een regering die elke samenhang en intern vertrouwen ontbeert, blijft hier overeind omdat de hoofdkwartieren van de coalitiepartijen geen tegenspraak meer dulden.

Voor het functioneren van de federale en de Vlaamse parlementaire democratie was 2021 een treurjaar, zeg maar een naoorlogs dieptepunt - de korte regeerperiode (1973-1974) van premier en cognacbel Edmond Leburton buiten beschouwing gelaten. Het jaar eindigde met slecht straattheater rond de jongste coronamaatregelen. Cultuurhuizen moesten dicht, decreteerde de regering via een koninklijk besluit. Wat later mochten ze weer open op gezag van de Raad van State. Alle regeringspartijen, zelfs ministers, hadden al afstand genomen van die beslissing onder druk van het protest. Het bij elkaar geflanste besluit werd door de Raad van State van tafel geveegd.

Een koninklijk besluit is een belangrijk beleidsinstrument. Zodra het door de koning is ondertekend laat het de regering toe snel op te treden zonder de bemoeienis van het parlement. Op voorwaarde weliswaar dat het KB de toetsing aan de Grondwet overleeft. Hier werd een besluit uit de ministeriële snelkeuken ter ondertekening voorgelegd aan de koning dat nauwelijks werd gesteund door de regeringsleden.

Summiere zelfverdediging

Ooit nam toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Charles-Ferdinand Nothomb ontslag omdat hij met een slordig KB, waarmee hij de Voerense burgemeesterscarrousel probeerde te stoppen, de koning in een vervelend parket had gebracht. Dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) hier wegkwam met de summiere zelfverdediging dat velen hadden meegeschreven aan het KB is tekenend voor de bouwval van het parlementaire systeem.

Niet alleen de federale, ook de Vlaamse regering lijdt aan kortademigheid, de Waalse regering loopt op geleende krukken, en de Brusselse regering is een fictie. Al bij al is het een mirakel dat de ambtenarij haar taak naar behoren blijft vervullen, en dat Europa, zoals Karel Lannoo onlangs in De Tijd schreef, via initiatieven als NextGenerationEU (NGEU) zijn greep op het economische beleid van de lidstaten vergroot.

De veelkleurige federale coalitie rond premier Alexander De Croo (Open VLD) slaagt er zelfs niet meer in afgeronde en eensgezinde beschikkingen te treffen in de acuutste kwestie: de afwikkeling van de covidcrisis. Ook de noodzakelijke vertrouwensband met de wetenschappelijke adviseurs lijkt grondig verstoord. Het Overlegcomité, waarin de federale en regionale regeringen zetelen, overlegt alleen nog in naam.

De nonchalance waarmee het onmachtige want verdeelde federale beleid omspringt met het welzijn en de economische belangen van de bevolking is stuitend.

In die omstandigheden wordt niet beslissen over de kernuitstap ook al een beslissing. Ongeacht de keuze voor of tegen de kernuitstap gaat het om een ingreep die bepalend is voor de toekomst van de Belgische en vooral van de Vlaamse economie. De nonchalance waarmee het onmachtige want verdeelde federale beleid omspringt met het welzijn en de economische belangen van de bevolking is stuitend. Intussen drijft die federale regering op een ontspoorde begroting en een zelfrijzende schuld.

Animositeit

De Vlaamse regering slaagt er evenmin in noodzakelijke beleidskeuzes te maken. De mest- en stikstofplannen, de betonstop en de schuldaanpak wachten allemaal op definitief uitsluitsel. De aanhoudende animositeit tussen de coalitiepartners N-VA en Open VLD helpt de zaken niet vooruit.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) slaagt er op geen enkel moment in als vertegenwoordiger van de machtigste regio van het land te wegen op de werking van het Overlegcomité. Zelfs niet als dat zich uitspreekt over de tijdelijke sluiting van de cultuurhuizen die tot zijn bevoegdheid behoren. In De Tijd van afgelopen zaterdag bekende N-VA-voorzitter Bart De Wever: ‘Jan zaagt dikke planken, maar de fijne afwerking is niet zijn ding.’ Helaas zaagt deze Vlaamse regering zelfs geen hout meer om pijlen van te maken.

In België is de vorming van een regering allengs verworden tot een bevoegdheidsverkaveling tussen de coalitiepartners. De uitgekozen ministers (en hun partijen) mogen dan prompt monsterkabinetten samenstellen en krijgen elk op hun terrein zowat vrij spel. Met het gevolg dat een minister van Pensioenen met een hervormingsplan kan uitpakken zonder dat het met de rest van de regering werd doorgesproken. Zo kan het dat een minister van Binnenlandse Zaken, worstelend met haar veiligheidsplan, plots aankondigt dat fiscale fraude geen prioriteit is voor de politiediensten, tot consternatie van haar collega en partijgenoot op Financiën.

Het wekt vandaag geen verwondering vertegenwoordigers van regeringspartijen tegen regeringsbeslissingen te zien betogen samen met de vakbonden, of een vicepremier openlijk afstand te horen nemen van beslissingen van het Overlegcomité.

De verdeelde federale en Vlaamse regeringen missen een marsrichting. Federaal premier De Croo en Vlaams minister-president Jambon bleven zelfs onzichtbaar tijdens de eindejaarsverwarring die volgde op het cultuurarrest van de Raad van State. Hun regeringen dobberden ondertussen als kurken op een publieke opinie die zich uitleefde op de sociale media.

Reshuffle

Als de samenhang in een regering zoek is, grijpen Angelsaksische landen vaak naar een re­shuf­fle van de regering. In het Verenigd Koninkrijk is de herschikking die premier Harold Macmillan in 1962 doorvoerde nog altijd legendarisch. De ongemeen drastische re­shuf­fle, waarbij zeven ministers aan de kant werden gezet en vervangen, bracht de Londense kranten, nooit om een overdrijving verlegen, tot de vergelijking met de Nacht van de Lange Messen in juni 1934, toen Adolf Hitler de kopstukken van de hinderlijk geworden Sturmabteilung (SA) liet ombrengen door SS-slachters. Het effect van de doortastende ingreep door een toen al zieke Macmillan werd naderhand afgetakeld door politieke schandalen.

Toch moeten de coalitiepartijen zich hier de komende dagen ook eens beraden over een grondige opschudding van de middelmaat in de federale en de Vlaamse regeringen. Zo’n ingreep is uiteraard gemakkelijker in een land met een meerderheidsstelsel zoals het Verenigd Koninkrijk, maar onmogelijk is het niet. Jean-Luc Dehaene herschikte zijn eerste regering die een al te moeizame start nam. Met goed gevolg.

De opeenvolgende crisissen, van de bankenkrach tot de pandemie, hebben het federale koninkrijk met de gevolgen van jaren malgoverno geconfronteerd.

Deze tijden verdragen de besluiteloosheid die dezer dagen in de Wetstraat wordt tentoongespreid niet. De regeringspartijen kijken bovendien aan tegen een slinkende electorale achterban, terwijl de extreme oppositiepartijen goed garen spinnen. De opeenvolgende crisissen, van de bankenkrach tot de covidpandemie, hebben het federale koninkrijk met de gevolgen van jaren malgoverno geconfronteerd. Het is nu tijd voor een grondige revisie van de falende bedrading van het land, en om de beleidsvoering ernstig te nemen en ze niet langer als een communicatieoefening in het partijbelang te gebruiken.