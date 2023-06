Paleis der Natie | Een serviele meerderheid

Als partijen tot een regeringscoalitie toetreden, krijgen hun Kamerleden prompt een antiblafband om. De vertoning rond minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib maakte duidelijk hoe de parlementsleden zich in die opgelegde gedweeheid hebben geschikt.

De Kamercommissie Financiën kon eerder deze week niet vergaderen, omdat het quorum niet was bereikt. De oppositie bleef weg omdat de meerderheid niet in aantal was, omdat de groene commissieleden deelnamen aan een andere bijeenkomst. De inzet van de commissiebijeenkomst was van mineur belang en kreeg daarom geen aandacht. Maar het voorval is tekenend voor de manier waarop de volksvertegenwoordigers hun taak opnemen.

Op elk moment gedragen de leden van de meerderheid en van de oppositie zich zoals ze voor de duur van de regeerperiode werden geprogrammeerd. Het belemmeren van een commissievergadering door de oppositie hoort daarbij, ook al levert dat weinig op, behalve een vertraging van het wetgevende werk. Maar zo wordt het spel gespeeld.

De Nederlandse emeritus hoogleraar en parlementair chroniqueur Joop van den Berg had het ooit over ‘prefab-Kamerleden, allemaal geproduceerd in hetzelfde fabriekje en kort voor het verlaten van de lopende band voorzien van hun (politieke) kleur’.

Kamerleden vertegenwoordigen volgens de Grondwet de hele natie. Ze worden geacht wetgevend werk te verrichten en regeringen te controleren. In werkelijkheid leggen partijen die toetreden tot een regeringscoalitie hun Kamerleden prompt aan de ketting. Ze horen zich voor de duur van de legislatuur te gedragen als suppoosten van de regering. Afwijkend gedrag wordt door de partijen meteen gesanctioneerd. Tegenover hen staat de (machteloze) oppositie.

Het is een oud parlementair gezegde: de opdracht van de oppositie bestaat erin oppositie te voeren. Alleen ligt zelfs dat niet voor de hand in een land waar de samenstelling van regionale en federale meerderheden al eens verschilt. Dat kan tot verwarrende situaties leiden, waarbij regionale en federale fracties van dezelfde partij elkaar voor de voeten lopen. Dat werd duidelijk met de commotie rond minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib, die al sinds haar aantreden weinig fiducie geniet. Lahbib, een gewezen journaliste die zich na veel twijfels over haar politieke identiteit toch tot de liberale MR bekeerde, behoort duidelijk niet tot de club. Bij elke gelegenheid liet men haar dat voelen.

Ongewenste Iraniërs

De problemen van Lahbib begonnen ruim een week geleden met een aanval in regel van haar partijgenoot David Leisterh, aanvoerder van de MR-oppositie in het Brussels Parlement, op Pascal Smet (Vooruit), intussen ex-minister van Europese en Internationale Betrekkingen. De minister had volgens Leisterh een dubieuze Iraanse delegatie naar Brussel uitgenodigd om er deel te nemen aan de Urban Summit. Aanvoerder van de delegatie was de beruchte burgemeester van Teheran Alireza Zakani, een steunbeer van het Iraanse regime.

De Urban Summit is een bijeenkomst van vertegenwoordigers van wereldsteden in het kader van het Metropolis World Congress. Smet zorgde niet alleen voor de uitnodiging maar ook voor visa voor de Iraniërs. Zoals voor de overige deelnemers draaide de Brusselse regering op voor de verblijfskosten van Zakani en diens entourage, onder wie enkele Iraanse veiligheidsagenten.

De boemerang die Brussels MR-parlementslid David Leisterh had gegooid week af naar de verkeerde richting, namelijk naar zijn partijgenote Lahbib.

Uiteindelijk nam Smet ontslag. Zijn partij Vooruit kampte al met de geruchtenstroom rond voorzitter Conner Rousseau, en deze affaire was er kennelijk te veel aan. Maar Smet vertrok niet zonder eerst fijntjes te wijzen op de verantwoordelijkheid van Lahbib. Want zij had, na overleg met Smet, de nodige visa geregeld. Waardoor de boemerang die Leisterh had gegooid plots afweek naar de verkeerde richting, namelijk naar zijn partijgenote.

Lahbib, die nog had geprobeerd de aanvallen van Leisterh op Smet in te tomen, suste de gemoederen door te stellen dat ze had gehandeld in eenklank met premier Alexander De Croo (Open VLD). Die bevestigde dat en gaf ruggensteun aan zijn minister. Toch zat de kat in de klok.

De oppositiepartij N-VA, aangevuurd door Kamerlid Darya Safai, een Iraanse van afkomst die in haar geboorteland had geleden onder figuren als Zakani, draaide de lamp voluit op Lahbib. Opmerkelijk genoeg werd dat voorbeeld enthousiast gevolgd door de meerderheidspartijen PS en Ecolo, die de kans schoon zagen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez op de korrel te nemen.

Bouchez had Lahbib als buitenlandminister opgedrongen na het ontslag (om familiale reden) van de populaire ex-premier Sophie Wilmès. Bovendien is hij sinds het aantreden van de regering de spelbreker in de meerderheid.

PS-fractieleider in het federale parlement Ahmed Laaouesj maakte van de gelegenheid gebruik om Lahbibs reputatie aan te tasten: zij is een mogelijke electorale tegenstandster in Brussel. Ook Ecolo en Groen, de geprefereerde schietschijven van Bouchez, stonden te trappelen om in het federale parlement de MR-voorzitter motiegewijs op een revanche te trakteren. Zelfs voor Wouter De Vriendt, de anders wat onderkoelde fractieleider van Groen in de Kamer, moest Lahbib door het stof.

Gedeukte status

De Vlaamse regeringspartijen CD&V en Vooruit hadden sneller begrepen wat het onvermijdelijke gevolg was van de drijverijen van de PS en Ecolo. Want Lahbib wegstemmen kwam neer op een feitelijke desavouering van premier De Croo, die haar steunde.

Gaandeweg ging het ook bij de PS en Ecolo dagen dat de regering laten vallen geen optie was. Na nog wat gemopper tegen Lahbib wegens onbevestigde verhalen uit Iran over de aanhouding van de moeder van opposanten die in België verblijven, kregen de Kamerleden van de meerderheid opnieuw de antiblafband om.

Lahbib zat afgelopen donderdag wezenloos voor zich uit te staren tijdens de ultieme confrontatie met de oppositie. Maar ze blijft (voorlopig) minister van Buitenlandse Zaken, zij het met een fors gedeukte status. Wat dan weer niet wordt gesmaakt door topambtenaren van haar departement die volop bezig zijn met de voorbereiding van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie tijdens de eerste helft van 2024.

Van de meerderheid in de Kamer, die weet wanneer ze moet zwijgen, hoeft de regering geen tegenstand te vrezen.

Premier De Croo komt ook niet ongehavend uit deze episode. Op geen enkel moment kreeg hij de tollende meerderheid op één lijn. Bovendien vloog er onderweg nog een wiel af bij zijn eigen partij Open VLD, waar voorzitter Egbert Lachaert vroegtijdig opstapte. Waardoor Open VLD plots een wel erg bleke regeringspartner is.

Ironisch genoeg werd de meerderheid finaal gered door Bouchez. Want die had volgens de groene klimaatminister Zakia Khattabi ‘het pistool tegen de slaap’ van zijn coalitiepartners geduwd, met de boodschap: Lahbib blijft of premier De Croo mag naar het koninklijk paleis om zijn ontslag in te dienen. De angst voor vervroegde verkiezingen haalde de bovenhand. Maar voor de geloofwaardigheid van de parlementaire meerderheid was de hele affaire vernietigend.