Wat in Brussel een verre geschiedenis lijkt, blijft in Midden- en Oost-Europa, en zeker in de Balkan, op het geheugen en de Europese samenhang wegen. Zo verzet Polen zich tegen het EU-lidmaatschap van Oekraïne zolang de ware toedracht van de massamoord in Wolynië in 1943 niet is uitgeklaard.