Paleis der Natie | Geld speelt geen rol

De federale jaarrekeningen zijn zo ondoorzichtig dat zelfs het Rekenhof erin verdwaalde. ‘Dat is geen goed nieuws’, zei minister van Begroting Eva De Bleeker (Open VLD). Dat is het understatement van het jaar.

Nog een geluk dat de meeste Belgen de eerste jaren van de federale en regionale regeringen noodgedwongen binnenskamers doorbrachten, het parlement opzij werd geschoven en het dagelijkse nieuws meestal bestond uit tabellen met het aantal covidslachtoffers. Want nu pas krijgen de burgers de staat van het staatshuishouden in de gaten. Zelfs de gouverneur van de Nationale Bank van België vond het tijd om in de rol van studiemeester te stappen. Tijdens een webinar van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven riep gouverneur Pierre Wunsch het beleid beleefd tot de orde. Hij waarschuwde zelfs voor een Grieks scenario, waarvan de allerzwaksten de grootste slachtoffers dreigen te worden. De Belgen horen nochtans te weten wat onrust op de financiële markten teweegbrengt. Tien jaar geleden werden in ijltempo staatsbons uitgegeven om de speculanten te bedaren.

De tijd dringt opnieuw. In 2023 - in begrotingstaal is dat overmorgen - maakt de Europese Commissie een eind aan de ontsnappingsclausule die EU-lidstaten toelaat de sociaaleconomische schade van de covidcrisis te financieren. Dan worden de begrotingsteugels weer strakker aangetrokken. Van versoepelingen wil gouverneur Wunsch niet meer horen. In De Standaard gaf hij mee: ‘Beetje gek ook om te zeggen dat de (begrotings)regels te streng zijn, aangezien België ze jaar na jaar naast zich kan neergelegen.’

In de Wetstraat en omliggende klonk het de voorbije jaren als een mantra: ‘Schuld aangaan is geen probleem, de rente is toch laag.’

De verklaringen van de gouverneur werden hem niet in dank afgenomen. Het Griekse schrikbeeld veroorzaakte zelfs academische verontwaardiging. Maar zijn woorden waren nog niet gedrukt toen het Rekenhof liet weten dat het zich onthield van een oordeel over de federale jaarrekening van 2020. ‘Dat is geen goed nieuws’, reageerde minster van Begroting Eva De Bleeker (Open VLD), meteen het understatement van het jaar. Want als het Rekenhof zich van een oordeel onthoudt, komt dat neer op een onuitgesproken afkeuring.

Olivier B. Bommel

De houding van de federale en regionale ministers van Begroting deed de jongste jaren meermaals denken aan die van heer Olivier B. Bommel, de bewoner van het oude slot Bommelstein in de tekenverhalen van Marten Toonder. ‘Geld speelt geen rol’, zegt Bommel telkens hij de portefeuille opentrekt om een noodlijdende bij te staan of een onrecht te herstellen. In de Wetstraat en omliggende klonk het de voorbije jaren als een mantra: ‘Schuld aangaan is geen probleem, de rente is toch laag.’

De bekende econoom Paul De Grauwe wil die houding graag verdedigen. In zijn column in De Morgen dacht hij hardop: ‘De Belgische overheid kan anno 2021 nog altijd lenen tegen ongelooflijk gunstige voorwaarden (- 0,1% op tien jaar, 0,4% op twintig jaar). Gratis op tien jaar, bijna gratis op twintig jaar dus. Het kan toch niet zo moeilijk zijn overheidsinvesteringen te vinden die meer dan 0 procent extra belastingopbrengsten opleveren.’ Maar kennelijk is dat toch moeilijker dan gedacht.

Neokeynesianen

Vorig jaar kondigde een nog opgewekte Frédéric Daerden, de PS-minister van Begroting van de Franse Gemeenschap, aan 1,4 miljard euro te zullen lenen om het deficit op zijn begroting te leningen. Daerden maakte zich niet ongerust over die forse toename van de schuld van de Franse Gemeenschap tot bijna 100 procent, want de rente was laag. Precies een jaar later klonk het al helemaal anders en waarschuwde Daerden dat de situatie van de Franse Gemeenschap niet langer beheersbaar was. Er was niet alleen een nieuw historisch tekort van 1,9 miljard euro. Hij verwachtte tegen 2024 een stijging van de schuld tot minstens 15 miljard euro, wat zou neerkomen op een schuldverdubbeling tijdens de lopende regeerperiode.

'Hoe gaan we dat allemaal betalen?', zou John Maynard Keynes hebben gevraagd. Robert Skidelsky Biograaf Keynes

De enige manier om de Franse Gemeenschap uit deze benarde toestand te tillen, is volgens Daerden een ‘institutionele evolutie’. Een staatshervorming dus, zoals de herziening van de bijzondere financieringswet of de overheveling en dus de financiering van bevoegdheden naar het Waalse Gewest dat nu al garant staat voor de Franse Gemeenschap. Al mag die garantie met een korrel zout worden genomen. Want 14 dagen geleden had L’Echo het over ‘Wallonië aan de rand van het failliet’. Voor 2022 kijkt de Waalse regering aan tegen een te financieren tekort van 4,1 miljard euro.

Wallonië had het de afgelopen maanden niet onder de markt. Boven op de covidcrisis kreeg het nog eens de verwoestende overstromingen in de Vesder- en Maasvallei te verduren. Maar dat neemt niet weg dat de schuld al sinds 2010 onafgebroken is opgelopen. Die schuldexplosie, zoals ze door een werkgroep werd genoemd, werd begin november nog eens bevestigd. Door de pandemie is de Waalse schuldratio opgelopen tot 200 procent van de ontvangsten. Tegen 2030 wordt bij ongewijzigd beleid gerekend met een schuld van 48 miljard euro. Dat is niet houdbaar en zal tot gevolg hebben dat enkele verwachtingen van de Waalse bevolking niet langer kunnen worden ingelost. De kredietbeoordelaar Moody’s heeft Wallonië voor de tweede keer op rij gedegradeerd. ‘Wallonië kan de relance niet alleen aan’, concludeerde onlangs Renaud Witmeur, de voorzitter van de Waalse participatiemaatschappij (Sogepa). Er moet federale steun worden gevonden.

België laat in de EU een van de hoogste begrotingstekorten optekenen en beschikt over geen enkele financiële reserve.

De penibele toestand van Brussel is algemeen bekend. Het Rekenhof liet in zijn recentste rapport geen spaander heel van de rekeningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In een mededeling gaf het Rekenhof mee: ‘De toename van de Brusselse schuld (+ 117% in 2016-2020) vloeit hoofdzakelijk voort uit de noodzaak van het Brussels Gewest om zijn opeenvolgende begrotingstekorten te dekken.’ Zelfs De Grauwe moet toegeven dat een situatie waarin de overheid consumptie financiert door schuld, waarbij aan het actief van de overheidsbalans niets wordt toegevoegd, problematisch is. Die problemen liggen nu voor.

Ook Vlaanderen worstelt met financiële deviaties en flink stijgende schulden. Het oogt allengs minder sterk op de ranglijst van de rijkste Europese regio’s.

Budgettaire ademnood

België laat in de EU een van de hoogste begrotingstekorten optekenen en beschikt over geen enkele financiële reserve. Uiteraard is België niet het enige Europese land in budgettaire ademnood. Het is geen toeval dat landen als Frankrijk aan Europa vragen met ‘innovatieve financieringsideeën’ voor de pinnen te komen om de relance te financieren. Want behalve de 800 miljard euro die werd voorzien voor het Europese herstelplan zou nog eens 520 miljard nodig zijn voor het volgende decennium. Daar hebben ze wel oren naar in de Europese hoofdkwartieren, waar ze plots de sociale markteconomie en het belang van de overheidsinbreng herontdekken.

In tegenstelling tot wat de zelfbenoemde neokeynesianen beweren: geld speelt wel degelijk een rol. Het was nooit anders.

Toen de omvang van de coronacrisis duidelijk werd, was het bon ton om heel stellig uit te pakken met: ‘We zijn nu allemaal keynesianen.’ We hadden met covid dringender zaken aan het hoofd dan de begroting. De Britse historicus Robert Skidelsky, de biograaf van John Maynard Keynes, was sceptisch over die plotse terugkeer van Keynes. In een denkstuk beweerde hij dat Keynes ongetwijfeld iets zou hebben gevraagd dat niemand tot nu heeft gevraagd: ‘Hoe gaan we dat allemaal betalen?’