Paleis der Natie | Grauwgroene transitie

De Europese Unie bepaalt de klimaatdoelen, de lidstaten kiezen de moeilijke weg ernaartoe. Chinezen en Indiërs gieten intussen ongemoeid Australische steenkool en Russisch aardgas in hun krachtcentrales.

Op YouTube is te zien hoe Laurent Fabius met een krop in de keel het resultaat van de klimaatconferentie van 2015 in Parijs presenteerde. Wie vandaag de geëmotioneerde Fabius bezig hoort, kan zich niet indenken dat uitgerekend hij premier was van Frankrijk toen de Franse geheime dienst in 1985 de Rainbow Warrior, het actieschip van Greenpeace, bomgewijs kelderde in de haven van het Nieuw-Zeelandse Auckland. Het is een pittig detail in het grotere klimaatgeheel waar het verdrag van Parijs, bekrachtigd door het Europees Parlement, geldt als richtsnoer. Ook voor de plannen die Frans Timmermans, Europees commissaris voor de Green Deal, op de bevolking loslaat.

Eerder deze week was de commissaris opnieuw aan de beurt met een resem maatregelen die ons dichter bij de Parijse klimaatdoelstellingen moeten brengen. ‘Europa moet de pagina van de fossiele brandstoffen omslaan en overschakelen naar schonere, hernieuwbare brandstoffen’, zei Timmermans. Zijn collega van Energie, de Estse Kadri Simson, vulde aan: ‘Europa zet alleen de doelen uit, de lidstaten genieten een maximale autonomie.’ Volgens Sara Matthieu, Europees Parlementslid voor Groen, komt Europa met de jongste richtlijnen van Timmermans niet in de buurt van de beoogde klimaatneutraliteit. En gelijk heeft ze, helaas.

Drastische consequenties

De klimaatdoelstellingen van Parijs, die de uitstoot van broeikasgassen tot nul moeten reduceren en de opwarming van de aarde tot 1,5 graad moeten afremmen, engageren de hele wereld. Alleen lijken vooral Europa en enkele westerse landen die opdracht op de schouders te hebben genomen. En als Europa, en dan zeker een kleine dichtbevolkte, geïndustrialiseerde lidstaat als België die taak ernstig nemen, dan zijn daar drastische consequenties mee gemoeid.

Zo is dezer dagen in de Vlaamse regering veel te doen over het terugdringen van de stikstofuitstoot. En dan kijkt iedereen, uiteraard, meteen naar het boerenbedrijf. Een tussenoplossing bestaat hier niet. Wil men de uitstoot van stikstof bannen en de instandhoudingsgebieden vrijwaren, dan moeten alle landbouwbedrijven dicht en de landbouwers uitgekocht. Meteen. Wat dan weer de West-Vlaamse diepvriesbedrijven, samen de grootste werkgevers van het land en goed voor een miljardenuitvoer, voor de keuze zet: sluiten of verhuizen.

Lees meer Stikstof, de herculesopdracht van de Vlaamse regering

De teksten van de klimaatconferentie in Parijs waren net vaag genoeg gesteld om ruimte te laten voor interpretatie. Volgens The Washington Post hebben de meeste landen sindsdien hun uitstootreducties nonchalant ingevuld. De jongste klimaatbijeenkomst in Glasgow was niet nodig om duidelijk te maken dat de koolstofneutraliteit tegen 2050 een fetisj is, en dat alleen technologische innovatie klimaatsoelaas kan brengen. Helaas durft niemand dat hardop te zeggen.

China teert op ruim 1.000 steenkoolcentrales en nog eens 240 in aanbouw.

De cijfers liegen nochtans niet: sinds de eerste klimaatjamboree van 1995 in Berlijn is de koolstofemissie alleen maar toegenomen. Dat kan niet verbazen. In 2020 werd ruim 35 procent van de energie wereldwijd opgewekt door steenkool, 25 procent door aardgas, slechts 12 procent door hernieuwbare energie en 10 procent door kerncentrales.

Terwijl in het Westen de steenkoolcentrales sluiten, worden ze in Azië in marstempo bijgebouwd. In India zijn meer dan 280 steenkoolcentrales actief, en nog eens een 50-tal in aanbouw of in de ontwerpfase. China teert op ruim 1.000 steenkoolcentrales en nog eens 240 in aanbouw. Samen blazen die, zolang ze in werking zijn, miljarden tonnen koolstof de lucht in. Ook Japan vult de leemte die gelaten werd door de tsunamikrach van de Fukushima-kernreactor met steenkoolcentrales.

De grote brandstofleverancier is Australië, met een jaarlijkse steenkooluitvoer van zo’n 18 miljard dollar. De energieminister voor Noord-Australië Keith Pitt gaf nog voor de klimaatconferentie in Glasgow te kennen dat Australië er niet aan denkt toe te geven aan de druk van banken, regulatoren, investeerders en klimaatactivisten om de steenkoolindustrie terug te schroeven. Om de in Parijs gestelde opwarmingslimiet van 1,5 graad te halen moet het verbruik van steenkool in de wereld de komende tien jaar met zo’n 80 procent worden teruggedrongen. Wat alleen mogelijk is als alle steenkoolcentrales worden gesloten. Nu!

Chaotisch

Onlangs pleitte Kees Vendrik, de hoofdeconoom van Triodos Bank, in het tijdschrift MO* voor een ontmanteling van wat hij ‘de fossiele verzorgingsstaat’ noemde. Dat kan, volgens Vendrik, alleen door een onmiddellijke stopzetting van de financiering van nieuwe steenkoolmijnen, olie- en gasvelden. Aan die fenomenale operatie moet nu worden begonnen, zegt de econoom die lang niet alleen staat met zijn mening. Al bestaat het gevaar dat daarmee niet alleen de fossiele verzorgingsstaat maar ook de verzorgingsstaat tout court wordt ontmanteld. Want stilaan groeit het onbehagen rond de warrige klimaattransitie, vooral na de spectaculaire stijging van de gasprijzen.

Tijdens het jongste World Petroleum Congress sprak Amin Nasser, het hoofd van het Saoedische Aramco, een merkwaardige waarschuwing uit. Dat oliebazen een olietaal spreken zal niemand verwonderen, maar toch vond de Britse zakenkrant Financial Times de waarschuwing belangrijk genoeg om ze aan de lezers te melden.

Stilaan groeit het onbehagen rond de warrige klimaattransitie, vooral na de spectaculaire stijging van de gasprijzen.

Dat de wereld zonder veel schokken van fossiele brandstof naar groene energie kan overstappen, lijkt Nasser onmogelijk. ‘Het is moeilijk openlijk toe te geven dat olie en gas noodzakelijk blijven tijdens de transitie en erna’, zei Nasser. ‘Maar het zal veel gemakkelijker zijn dan omgaan met de energieonzekerheid, de aanhoudende inflatie en de sociale onrust wanneer de prijzen ondraaglijk stijgen en de beloofde klimaatneutraliteit begint te ontrafelen. De wereld staat voor een chaotische energietransitie, toegespitst op onrealistische scenario’s en veronderstellingen van de energietoekomst.’

Goed 14 dagen na de COP26 in Glasgow en alle dure eden die daar werden gezworen, maakte het persagentschap Reuters melding van een miljardenlening die een consortium van Chinese, Japanse en Russische banken samenbracht voor het Artic lng-gasproject van het Russische Novatek. Vooral Chinese banken, zoals de China Minsheng Bank, participeren zwaar in de exploitatie van fossiele brandstof. Zij vullen de ruimte die vooral de Europese banken laten onder druk van de Europese Centrale Bank en van actievoerders.

‘Think green, think natural gas’, is de slogan van Novatek, dat eerder Yamal LNG in gebruik nam en een derde gasproject - Obsky LNG - plant. De drie sites liggen langs de Noordoostelijke Doorvaart die de Atlantische Oceaan dwars door de Noordelijke IJszee verbindt met de Stille Oceaan. De permafrost van het Siberische Jamalië bevat een gigantische gasreserve die op miljarden kubieke meter wordt geraamd. In de Arctische zomermaanden passeren de gastankers van Novatek langs de ijsvrije Noordoostpassage naar Azië. Tijdens de lange wintermaanden leveren de Russen hun gas af in Europese havens. Een daarvan is Zeebrugge, waar de gaslading via de Fluxys-terminal wordt overgeslagen in grotere tankers die via het Suezkanaal de Chinese en andere Aziatische klanten bevoorraden.