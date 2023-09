Paleis der Natie | Van het anker los

In Nederland recht Pieter Omtzigt met zijn Nieuw Sociaal Contract de rug van de christendemocratie. Wat rest er in Vlaanderen van wat ooit de invloedrijkste politieke stroming in Europa was?

Tien jaar geleden, op 9 oktober 2013, overleed Wilfried Martens. De gewezen premier en leider van de Europese Volkspartij (EVP) was samen met zijn opvolger Jean-Luc Dehaene het laatste boegbeeld van de Vlaamse christendemocratie.

Tijdens een academische zitting op 15 oktober in de Gentse Sint-Pietersabdij zal ongetwijfeld worden herinnerd aan de loopbaan, het werk, de invloed en de nalatenschap van Martens, die nooit een ander ministerschap bekleedde dan dat van premier. Wat overblijft van de Vlaamse christendemocratie, die door grote naoorlogse premiers als Gaston Eyskens, Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene en Europese voortrekkers als Leo Tindemans werd belichaamd, is wellicht een te kiese vraag om op zo’n plechtige dag van herdenken te stellen.

Nochtans zag Martens na de nederlaag van het Nederlandse CDA en de opkomst van de ultrarechtse PVV van Geert Wilders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 de bui hangen. In een mededeling als EVP-voorzitter stelde hij: ‘Het is de plicht van de grote politieke families zich te bezinnen over deze onfortuinlijke realiteit (de opkomst van antisysteem- en anti-islampartijen) en ze samen te bestrijden.’

Helaas stapten de CDA’ers zonder veel aarzelen in een kabinet met de liberale VVD van Mark Rutte, dat regeerde met de gedoogsteun van Geert Wilders en zijn ‘minder Marokkanen’-PVV. Die ‘instant bevrediging van de eigen machtshonger’, zoals academicus Kees van Kersbergen het uitdrukte, zou de christendemocraten slecht bekomen. Vandaag tolt het CDA in de Nederlandse peilingen naar de bodem.

De Vlaamse christendemocraten van CD&V zijn er niet veel beter aan toe. Bij de parlementaire verkiezingen van 2019 strandde CD&V, de partij die ooit de federale en de Vlaamse politiek domineerde, op een voor haar ongekend dieptepunt van 15,4 procent. Sindsdien verslensen de christendemocraten verder in de peilingen. In ‘De Stemming’ van de openbare omroep VRT en De Standaard is CD&V weggezakt naar 9,2 procent. Daarmee is ze de kleinste Vlaamse partij in de politieke arena op Groen na.

Een volkspartij is CD&V al lang niet meer. De partij dobbert ankerloos door het politieke landschap, op weg naar nergens.

Die terugval heeft met meer te maken dan met de ontkerkelijking, die al begon in de jaren 1960. Toen hij gepolst werd de partij te adviseren voor de verkiezingen van 2019, vroeg de intussen overleden marketingspecialist Jan Callebaut aan enkele kandidaat-lijsttrekkers om de christendemocratie te definiëren. Het resultaat was beschamend.

Een ideologische basis en een strakke werking van de ledenorganisatie blijven de noodzakelijke pijlers van een volkspartij. En dat laatste is CD&V al lang niet meer. De partij dobbert ankerloos door het politieke landschap, op weg naar nergens. Alle aanverwante organisaties zijn weggedreven.

De oude lijnen

Wijlen Hugo De Ridder, die Martens’ memoires fatsoeneerde en zelf menig politiek boek schreef waarin de christendemocraten een centrale rol speelden, kende de partij door en door. Niet lang na de dood van Martens toonde hij zich heel pessimistisch in een gesprek met het christelijke opinieweekblad Tertio: ‘De christendemocratie heeft haar eerstgeboorterecht verspeeld toen ze afstand deed van het woord ‘volkspartij’ in haar naam. (…) De christendemocratie lijkt het geloof in zichzelf te hebben verloren en dat verklaart veel van wat gebeurt.’ CD&V haalde toen nog ruim 18 procent van de Vlaamse stemmen.

Net als het Nederlandse CDA heeft CD&V de oude lijnen verlaten om in vaagheid te verdrinken. Compromis is gewoon een ander woord voor machtsbehoud.

Bedenkingen als die van De Ridder stuitten bij CD&V veelal op meewarigheid. De partijprofessionals wisten waarmee ze bezig waren en ideologische overwegingen waren daar niet bij, laat staan dat werd nagedacht over bekwaam bestuur. Met als gevolg dat CD&V, net als het Nederlandse CDA, de oude lijnen verliet om in vaagheid te verdrinken. Compromis is gewoon een ander woord voor machtsbehoud. Een cartoonist van de Nederlandse krant Trouw tekende ooit het CDA als een partij gehecht aan vaste waarden: ‘Macht en ministerposten’. Hij had zijn tekening kunnen recycleren toen CD&V in 2020 de Vivaldi-coalitie rond Alexander De Croo versterkte.

Overnamebod op CDA

Wat iedereen tot voor kort voor onmogelijk hield - een christendemocratisch reveil - lijkt één man in Nederland wel te kunnen bewerken. Pieter Omtzigt, een 49-jarige Hagenaar, is een opmerkelijk lid van de Tweede Kamer, in de zin dat hij zijn parlementaire controletaak heel ernstig neemt. Zo stelde hij ooit vragen over de vorstelijke pensioenregeling voor de gewezen president van De Nederlandsche Bank, Nout Wellink, een partijgenoot overigens. Die was not amused.

Wat iedereen tot voor kort voor onmogelijk hield - een christendemocratisch reveil - lijkt één man in Nederland wel te kunnen bewerken.

Zijn landelijke en zelfs internationale bekendheid kwam er met de toeslagenaffaire. Samen met zijn collega Renske Leijten van de zeer linkse SP bracht Omtzigt aan het licht dat duizenden gezinnen onheus waren behandeld door de belastingdiensten. Sommige gezinnen moesten onterecht duizenden euro’s terugstorten. De zaak leidde in 2021 tot de val van de regering Rutte III. Dat werd Omtzigt, die als querulant werd weggezet, niet in dank afgenomen.

Vorige maand keerde hij het CDA uiteindelijk de rug toe. Op 22 november trekt hij naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer met een eigen partij: Nieuw Sociaal Contract (NSC). Uit het niets peilt NSC rond 18 procent, een banddikte voor de fusie van Partij van de Arbeid (PvdA) en GroenLinks (GL), aangevoerd door Frans Timmermans, en met een gevoelige voorsprong op de VVD van minister-president Mark Rutte met 16,5 procent. CDA implodeert naar 2,6 procent.

Meteen na de oprichting van NSC op 19 augustus wezen de academici Gerrit Voerman en Leonie de Jonge van het Montesquieu Instituut op Omzigts overnamebod op CDA. De teksten van NSC staan bol van termen als ‘schild voor de zwakken, solidariteit, goed rentmeesterschap voor de schepping, persoonlijke verantwoordelijkheid en gespreide macht en verantwoordelijkheid’.

Dat kwam niet als een verrassing. In maart al sprak Omtzigt in Heerlen de Hub Cobben Rede uit, met bestaanszekerheid als thema. Cobben was een populaire mijnwerker en vakbondsman, die in 1975 de mijnwerkersmars op Den Haag organiseerde.

In zijn Cobben Rede richtte Omtzigt alle pijlen op de overheid, die nauwelijks oog heeft voor de bestaanszekerheid. Hij eiste aandacht voor de belasting op energie, die alleen hoog is voor kleinverbruikers. Hij wees op de zwakte van het parlement, dat bij de voorgelegde Green Deal nauwelijks een afweging maakte bij de uitgaven, de subsidies en de belastingen. Het waren telkens uitonderhandelde pakketten waaraan de volksvertegenwoordiging moeilijk wat kon veranderen. ‘En aan tafel zaten geen huurders uit Heerlen die de energiearmoede aan den lijve ondervinden’, stelde Omtzigt vast.

Om zijn punt te maken citeerde hij het gezaghebbende onderzoeksbureau CE Delft, dat achterhaalde dat de armste helft van Nederland slechts 20 procent van de subsidies krijgt, maar wel 20 procent van de energiebelastingen en accijnzen betaalt. Kennelijk hebben klimaat- en stikstofdoelen een hogere prioriteit dan armoedebestrijding of de woningzoekende jongere die al tien jaar op een wachtlijst staat.

In de Thorbeckelezing, die hij een maand later in Zwolle hield, was Omtzigt bijzonder scherp voor de werking van de overheid, die almaar meer controleert en almaar minder wordt gecontroleerd, vooral op Europees niveau, waar de regering kan instemmen met wetgeving zonder dat het parlement akkoord gaat.