Paleis der Natie | Vooruit, in alle richtingen

In ons diepste binnenste zijn we waarschijnlijk allemaal een beetje racistisch. Een regering met het Vlaams Belang erin, het mag. Zeg dat Louis Tobback het gezegd heeft. Of kreten uit het wanhopige midden.

Een interview met Louis Tobback is nooit vervelend. Vooral als de Leuvense socialist de oren wast van al die ‘mensen die links zijn geworden uit de boekjes’ en die vanop hun zorgeloze berg beslissen hoe de wereld er moet uitzien. Verwijzend naar zijn geprefereerde schrijver Albert Camus geeft Tobback graag mee marxist te zijn geworden ‘uit de miserie’.

Vorige week zaterdag had de oud-SP-voorzitter, die als 85-jarig provincieraadslid Vlaams-Brabant schraagt, kennelijk de tijd genomen om in Het Laatste Nieuws nog eens puntjes op de i’s te zetten. Dat zijn voorzitter Conner Rousseau met een stuk in de kraag om zes uur ’s morgens onzin staat uit te kramen over de Roma’s, dat geeft geen pas, maar is dat nu zo erg? ‘In ons binnenste zijn we waarschijnlijk allemaal een beetje racistisch’, verdedigt Tobback zijn voorzitter. Bovendien heeft de hele episode de partij waarschijnlijk zelfs deugd gedaan, meent hij te weten. En dat was nog maar de eerste kolom.

Om dan te eindigen met een melding die wellicht heel wat Vooruit-aanhangers zwijgend voor zich uit deed staren: ‘Er mág dus een regering zijn met het Vlaams Belang erin.’ Want Tobback is een democraat die aanvaardt dat de meerderheid regeert. Weliswaar op één voorwaarde: ze mogen de Reichstag - ons parlement dus - niet in brand steken.

Het PS-discours verschilt meer dan ooit van dat van Vooruit, waar het momenteel alle richtingen uitwaaiert.

Omdat hij het niet kon laten, werden nog wat kletsen uitgedeeld richting de N-VA en Bart De Wever, die zedig zwijgen over de pensioenen die de federale staat betaalt voor al die Vlaamse ambtenaren. Links van Vooruit staan volgens Tobback alleen de ‘types met afwijkingen’. Dat zijn die van de PVDA, ‘een ambetante Aziatische hoornaar waarvan alleen de antipolitiek en extreemrechts profiteren’. En bij Groen hebben ze volgens Tobback niet veel begrip voor de mensen in de arme wijken. De volgende premier? Paul Magnette of Conner Rousseau, ‘maar dat zal van Magnette afhangen’.

Rousseau als mogelijke premier, dat is geen verrassing. In de partij maakt de Vooruit-voorzitter er tot veler verbazing geen geheim van dat de Wetstraat 16 zijn eindstation is. Als de sterkere PS-buren dat laten gebeuren. Want het PS-discours verschilt meer dan ooit van dat van Vooruit, waar het momenteel alle richtingen uitwaaiert. Wat overigens verklaart waarom de PS-top een afstand bewaart tot de Vlaamse kameraden.

Het is sommigen bij Vooruit en de PS ook niet ontgaan dat Tobback in het interview de deur op een kier lijkt te zetten voor een Vlaamse regering met het Vlaams Belang. Aangezien Tobback beweert dat bij Rousseau alles meer doordacht is dan destijds bij Steve Stevaert, mag worden aangenomen dat onder de intimi van de voorzitter over een en ander werd nagedacht. In die zin lijkt de verrechtsing van Vooruit, ondersteund door sommige verklaringen van Rousseau over Molenbeek en de overlast van lokale Roma, geen toeval meer.

Zelfs de herinnering aan Tobbacks uitspraak over ‘de meeuwen op het stort’ is een gelegenheid om te verduidelijken dat het toen ging om Ghanezen die schaamteloos OCMW-geld kwamen ophalen in Leuven om dan naar huis terug te keren.

Ruk naar rechts

De zorg om de sociale zekerheid, die door de ongecontroleerde immigratie onder druk komt, leeft ook elders in Europa, en niet alleen onder sociaaldemocraten. In Nederland is het peilingsucces van de Nederlandse christendemocraat Pieter Omtzigt met zijn partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) een gevolg daarvan. In Duitsland viert de nieuwe links-populistische Sahra Wagenknecht, voormalig kopstuk van het ultralinkse Die Linke, hoogtij met haar Alliantie omdat zij net als extreemrechts de migratie wil afstoppen.

In Duitsland zijn de sociaaldemocraten van de SPD behoorlijk geschrokken van een studie die de aan de partij gelieerde Friedrich-Ebert Stiftung eind september publiceerde: ‘Die Distanzierte Mitte’. Het gaat om het resultaat van twee jaar studiewerk over de verschuivingen naar rechts en zelfs extreemrechts van het doorgaans standvastige midden, dat doorgaans voor de centrumpartijen stemde. De 2.000 respondenten werden niet gekozen volgens hun electorale voorkeuren, maar op basis van hun inkomen en sociale status. Uit die studie kwam een verontrustend beeld naar voren van een Duitse middenklasse voor wie de dictatuur geen taboe meer is. Van de ondervraagden denkt 34 procent dat de migranten de sociale zekerheid komen uitmelken, om het op zijn Tobbacks te zeggen.

Die verrechtsing van het midden verklaart uiteraard de opmars van het extreemrechtse Alternative für Deutschland (Afd), volgens de jongste peilingen de tweede partij in Duitsland. Tegelijk geeft het enquêtebureau Civey aan dat 20 procent van de Duitsers zich kan indenken ooit voor Wagenknecht te stemmen. In het voormalige Oost-Duitsland stijgt die electorale belangstelling voor Wagenknecht zelfs naar 37 procent. 12 procent van de ondervraagden zegt nu al voor haar te zullen stemmen, waarmee ze in één klap op gelijke hoogte komt met de groenen.

Wagenknecht verzet zich tegen wat ze ‘die Selbstgerechten’, de zelfgenoegzamen, noemt. Dat zijn de geprivilegieerden die liever bezig zijn met het klimaat en de genderdiversiteit dan oog te hebben voor de achterblijvers in de samenleving.

Instortend centrum

Wagenknecht ijvert ook openlijk voor het terugdraaien van de sancties tegen Rusland. Ze wil zelfs de ongebruikte Gazprom-leidingen opnieuw laten opendraaien om de Duitse industrie van goedkoop gas te voorzien en de tewerkstelling te waarborgen.

Zo wordt de huidige regering van sociaaldemocraten, groenen en liberalen, geleid door kanselier Olaf Scholtz, in de tang genomen door extreemrechts en -links. Daarom heeft Scholtz, gesteund door zijn liberale en groene regeringspartners, plannen bekendgemaakt om de irreguliere migratie terug te dringen en deportaties te versnellen. Een dergelijk plan zou tot voor kort in Duitsland door het weldenkende linkse kamp op gehuil van afschuw zijn onthaald.

Vooruit geeft de indruk uit het oude sp.a-moeras te kunnen klauteren. Maar dat gebeurt niet dankzij het werk van de Vooruit-ministers, wel door de onsocialistische communicatie van de voorzitter.

De Duitse chroniqueur Wolfgang Munchau betoogde in The New Statesman dat de centrumpartijen hebben geoogst wat ze zaaiden. Met hun ongeordende optreden hebben zij het extremisme aangewakkerd. Vandaag staat het Duitse centrum op instorten.

In Vlaanderen is het centrum al geïmplodeerd. De drie traditionele families zijn verschrompeld tot middelkleine partijen. Vooruit geeft de indruk uit het oude sp.a-moeras te kunnen klauteren. Maar dat gebeurt niet dankzij het werk van de Vooruit-ministers in de federale regering, wel door de onsocialistische communicatie van de voorzitter.

Tot wat moet dat leiden na de verkiezingen van juni 2024? Voor wie het interview met Tobback leest, is dat wel duidelijk: een Vlaamse coalitie van de N-VA met Vooruit. Of daarmee een einde komt aan de machteloosheid die volgens Tobback de mensen zo boos maakt, is niet aan de orde. De jongste nota van Koen Algoed, secretaris-generaal Financiën en Begroting van de Vlaamse Gemeenschap, laat er geen twijfel over bestaan dat de Vlamingen vanaf 2025 vooral belastingen zullen betalen om de begrotingsgaten te dichten en de schulden van de Vlaamse gemeenschap te delgen. Bont en blauw eindigen, heet dat. Dan helpen TikTok-filmpjes niet meer.