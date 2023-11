Wie in België politiek wil bedrijven, mag geen last hebben van duizelingen. Politieke illusies sterven nooit, ze worden altijd opnieuw geserveerd, maar dan in andere electorale verpakkingen.

Onlangs boog Martin Wolf zich in Financial Times over de gevolgen van regionale ongelijkheid, in dit geval in het Verenigd Koninkrijk. Hij publiceerde daarbij een opmerkelijke infografiek die aantoont dat België na Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk het West-Europese land is waar de regionale ongelijkheid het grootst is.

Die vaststelling werpt een ander licht op de bewering van staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS), die onlangs in De Tijd volhield dat het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië relatief stabiel bleef. Helaas is dat verschil alleen maar toegenomen, zoals Voka-econoom Bart Van Craeynest onlangs aantoonde. Staatssecretaris Dermine, een verstandig man, weet dat ook.

Maar wie aan politiek wil doen, mag volgens de Engelse filosoof Michael Oakeshott geen last hebben van duizelingen. En in België al zeker niet. Politieke illusies sterven hier nooit, ze worden altijd opnieuw geserveerd, maar dan in andere electorale verpakkingen. Dat probeerde Dermine in zijn jongste boek ‘Walen werken wél!’. Maar hij is niet de enige.

Onlangs richtte N-VA-voorzitter Bart De Wever zich via sociale media rechtstreeks tot de Vlaamse kiezers. Zijn boodschap leek veeleer op een regeringsmededeling, waarin De Wever het hield bij beloften voor gezonde begrotingen, een rechtvaardig sociaal beleid, lage belastingen en investeringen in innovatie. Omdat hij het niet kon laten, gaf hij terloops mee dat in dit federale land ‘Franstalig links bepaalt en de Vlaming betaalt’, maar het woord ‘confederalisme’ viel niet.

Hoe en met wie De Wever die aanbevelenswaardige doelstellingen federaal ten uitvoer wil brengen, bleef in zijn uiteenzetting onaangeroerd. Bovendien moeten die bijsturingen worden doorgevoerd in een gespleten land, dat kampt met een grote regionale ongelijkheid tussen noord en zuid.

Dat die ongelijkheid het gevolg is van politieke en economische keuzes die Wallonië maakte, is geen nieuwe vaststelling. Gaston Eyskens, die als premier met zijn expansiewetten en andere maatregelen tal van investeringsmogelijkheden bood, betreurde de eigengereide manier waarop Wallonië die kansen verkwanselde, in tegenstelling tot Vlaanderen. ‘De socialistische partij heeft in Wallonië een mentaliteit gecreëerd om geen risico’s te nemen en zoveel mogelijk een beroep te doen op de overheid’, noteerde hij in zijn memoires.

Toch zal De Wever na de verkiezingen zijn plannen moeten uitvoeren binnen een Belgisch federaal raam, in samenspraak met de vertegenwoordigers van een regio waar niet alleen de politieke klokken op een verschillend uur staan. In Wallonië en Brussel wordt ook anders gedacht over het enige bindmiddel tussen de twee gemeenschappen in het land: de sociale zekerheid en de manier waarop die moet worden gefinancierd.

Voor de Europese Unie maakt het geen verschil wie verantwoordelijk is voor de Belgische schuld en de rode begrotingscijfers. Voor de controleurs van Eurostat is de federale overheid het enige aanspreekpunt.

De regio’s en de gemeenschappen willen baas zijn in eigen huis, maar het huis wordt bekostigd vanuit de federale ruif. Zolang dat zo blijft, zijn de feitelijke faillissementen van het Brussels Gewest en van de Franse Gemeenschap en de budgettaire nooddruft van Wallonië een zorg voor de Vlaamse Gemeenschap en uiteraard voor het federale beleid. Want voor de Europese Unie maakt het geen verschil wie verantwoordelijk is voor de Belgische schuld en de rode begrotingscijfers. Voor de controleurs van Eurostat is de federale overheid het enige aanspreekpunt.

Dubieuze begrotingen

‘Weinigen zijn nog in staat maatschappelijk te redeneren in functie van het belang van onze verzorgingsstaat’, schreef professor Michel Maus eerder deze week in De Tijd. Geërgerd door de dubieuze begrotingen van het land, die niet beletten dat fiscale cadeaus worden rondgestrooid, dringt Maus aan op meer zelfreflectie bij alle belanghebbenden.

Om die zelfreflectie te organiseren, worden om de vijf jaar regionale en federale volksvertegenwoordigers verkozen. Helaas laten die hun agenda’s bepalen door hun regeringen en door de waan van de dag. In ‘Visie op de toekomst van het lokaal & binnenlands bestuur in Vlaanderen’ pleiten de academici Filip De Rynck en Lieven Janssens voor een parlement dat een agenda hanteert die losser staat ten opzichte van de uitvoerende macht en zijn eigen opdrachten bepaalt.

De parlementen opereren bovendien haast onwetend van elkaar, missen een overzicht van wat de collega’s elders beslissen. Zonder dat inzicht worden al die afzonderlijke beslissingen los zand wanneer ze elkaar tegenspreken of in de weg staan. Dat gebeurde met de jongste fiscale voordelen uitgedeeld door de Vlaamse en de federale regering. Net zoals de federale plannen worden doorkruist door de flagrante onbekwaamheid van de Brusselse regering, waarop het Brussels Parlement, verlamd door de meerderheidspartijen, geen enkele controle meer uitoefent.

De parlementen opereren haast onwetend van elkaar, missen een overzicht van wat de collega’s elders beslissen. Zonder dat inzicht worden al die afzonderlijke beslissingen los zand.

In België lijkt het alsof alle staatshervormingen door partijvoorzitters moeten worden uitgewerkt. Het vergt nochtans geen grote parlementaire manoeuvres om tot zo'n denkoefening te komen. In 1946 stapte een pas verkozen dertiger, de Luikse christendemocraat Pierre Harmel, de Kamer binnen en deponeerde prompt het voorstel voor de oprichting van een Centrum van onderzoek voor de nationale oplossing van de maatschappelijke, politieke en rechtskundige vraagstukken van de verschillende gewesten van het land. Hij kreeg meteen de steun van een andere pas verkozen partijgenoot, de Gentenaar Theo Lefèvre, een generatiegenoot van Harmel. Beiden werden later premier.

Waals Congres

De installatie van het Centrum Harmel, zoals het in de wandeling heette, liet niet op zich wachten. Niet alleen politici namen deel aan de besprekingen, ook de sociale partners en vertegenwoordigers van de cultuursector en academici.

Harmels voorstel was een reactie op het Waals Nationaal Congres, dat in oktober 1945 tijdens een bijeenkomst in Luik met stevige meerderheid had gestemd voor de aanhechting bij Frankrijk. Naderhand zwakte het Congres die keuze af tot een integraal federalisme, om Wallonië toe te laten te ontsnappen aan de gevolgen van het numerieke overwicht van Vlaanderen.

Het Centrum publiceerde zijn conclusies in 1958. De belangstelling voor het eindwerk was matig, maar de gevolgen waren groot. De bevindingen over onder meer de gevolgen van de vergrijzing van de Belgische bevolking en de structurele werkloosheid in Vlaanderen, en de aanbevelingen, zoals het trekken van een definitieve taalgrens, waren wat Harmel later bestempelde als ‘een voorzichtige aanzet’ voor de taalwetten en de vastlegging van de taalgrens in 1963 door de regering van Theo Lefèvre en Paul-Henri Spaak.

Niets belet de parlementen om nu al samen een denkoefening in te zetten zoals die van het Centrum Harmel, bijgestaan door academici, door vertegenwoordigers van het traditionele en het nieuwe middenveld.

Momenteel weet niemand welke richting het na de verkiezingen van juni 2024 uitgaat. Hoe kan de verzorgingsstaat in stand worden gehouden? Wat zijn de lijnen van de nodige fiscale hervorming, waarvoor de Hoge Raad van Financiën uitstekende aanbevelingen formuleerde? Wat met de volgende staatshervorming die noodzakelijk zal zijn om de begrotingen te fatsoeneren? Hoe moet het permanente en solidaire overleg tussen de gewesten worden georganiseerd? Wat met het optreden in Europa, dat vandaag erg warrig is?

Niets belet de parlementen om nu al samen een denkoefening in te zetten zoals die van het Centrum Harmel, bijgestaan door academici, door vertegenwoordigers van het traditionele en het nieuwe middenveld. Het beschikt bovendien over de voortreffelijke analyses van de Hoge Raad van Financiën, van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en de Vergrijzingscommissie, die ze tot nog toe negeerden.