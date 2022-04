Apple vreest problemen bevoorrading | 1 op 10 vergunningen voor industrie geweigerd | Is na de tv ook de streaming nu al dood?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten

1 op de 10 industriële projecten in Vlaanderen krijgt geen vergunning. Blijkt uit nooit eerder gepubliceerde cijfers.

De partij Vooruit wil 'overwinsten' van bedrijven gaan belasten aan 35 procent. Is dat een realistisch voorstel, en is er wel een politiek draagvlak voor?

En tv is al lang dood, dat weten we. Maar loopt ook het gouden tijdperk van de streamingdiensten nú al ten einde?