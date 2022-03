1 op 5 fraudedossiers in Brussel ongemoeid | Belg coördineert Artsen Zonder Grenzen in Oekraïne | Op jacht naar zombieservers voor energiewinst

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Het Brusselse gerecht laat noodgedwongen 1 op 5 fraudedossiers ongemoeid. Wat is er aan de hand?

We gaan ook naar de Oekraïense stad Lviv met Maarten Bullens, de Belg die de daar de medische bijstand coördineert bij Artsen Zonder Grenzen. In sommige ziekenhuizen wordt hett stilaan grimmig.

En sinds de energieprijzen zijn geëxplodeerd is de jacht op 'zombieservers' helemaal open.