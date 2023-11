Rijke Russen verstopten fortuin via Cyprus | Antwerpen ziet kansen bij ban Russische diamant | Turken blazen Lommels glas nieuw leven in

Wat zit er in De 7 vandaag?

Cyprus is een cruciale draaischijf voor schimmig Russisch geld. De Tijd heeft meegewerkt aan een onderzoek dat blootlegt hoe oligarchen ondanks westerse sancties hun zaken gewoon verderzetten. Via Cyprus en met de hulp van consultant PwC.

Over die sancties gesproken: hoe kan Antwerpen een diamantencentrum blijven als er straks een ban komt op Russische stenen? Daar ligt nu een plan voor klaar.

En Turks familiebedrijf Ciner Glass blaast de Limburgse glasindustrie nieuw leven in met een grote fabriek in Lommel, goed voor 500 banen. We praten met de CEO.