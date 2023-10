Stijn Baert kijkt naar de week | 'Als conflict in Gaza escaleert, is economische impact groot' | 'Regering heeft arbeidsmarkt onvoldoende hervormd'

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit op de week die komt.

Vandaag doen we dat met professor arbeidseconomie aan de UGent, Stijn Baert.

We staan uiteraard stil bij het Israëlisch-Palestijns conflict. Wat zijn de economische risico's?

Met Chinese groeicijfers, een Amerikaans conjunctuurrapport en Europese inflatiecijfers krijgen we deze week een flinke lading macro-economische data. Naar welke kijkt de professor uit?

En naar welk Vlaams doctoraatsonderzoek is hij nieuwsgierig?