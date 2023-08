21/08 | Beursexpert Serge Mampaey blikt vooruit | 'Staatsbon kan 1 miljard ophalen' | 'Speech voorzitter Fed wordt deze week met argusogen gevolgd'

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit op de week die komt, met een gast

Dat is deze keer redacteur Beleggen bij De Tijd, Serge Mampaey.

Met een specialist in de financiële markten moeten we het uiteraard hebben over de Belgische staatsbon die er deze week aankomt. Wat kan die opbrengen? Voor wie intekent? En voor de overheid?

Het wordt ook een drukke resultatenweek, met cijfers van heel wat middelgrote Belgische aandelen.

Terwijl in het Amerikaanse Jackson Hole centraal bankiers uit de hele wereld samenkomen. Altijd benieuwd naar wat die te zeggen hebben. Over inflatie bijvoorbeeld.