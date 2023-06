26/06 | Steven Van Hecke kijkt naar de week | 'Zwakke Poetin is ook nieuwe situatie voor NAVO' | 'Als Lahbib aanblijft, is ze politiek dood gewicht'

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit op de week die komt.

Vandaag doen we dat met professor en Europaspecialist aan de KU Leuven, Steven Van Hecke.

Wat een weekend was me dat in Rusland!

Ik heb het met Steven zo meteen over de afgebroken mars van de Wagner-huurlingen naar Moskou. Hoe staat Poetin er nu voor?

Die vraag staat ongetwijfeld ook centraal op de raad van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken vandaag in Luxemburg.

Daar zal voor Belgiƫ Hadja Lahbib aanwezig zijn. Die moet deze namiddag dan in het parlement opnieuw uitleg geven over de Iraanse visa-affaire. Overleeft ze het spervuur aan vragen?

En wat heeft de Europese top later deze week in petto voor de bedrijven?