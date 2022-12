30/12 | Peter De Groote kijkt naar 2023 | 'Inflatie zou de overheid moeten aanzetten tot besparen maar dat zie ik in 2023 niet gebeuren'

't Nieuwe jaar staat nu echt wel voor de deur.

Voor we de champagne laten knallen, blikken we nog één keer vooruit op 2023.

Welke tendensen kunnen we verwachten? En komen er mijlpalen op ons af?

Dat laten we deze week elke dag voorspellen door een gast.

En vandaag is dat Peter De Groote, hoofdredacteur hier bij De Tijd.

Blijft het inflatiespook ons achtervolgen? En waar gaan we dat dan vooral voelen?

Het stikstofdossier, het mestactieplan, ... er liggen nog heel wat heikele dossiers op het bord van de Vlaamse regering.

Het typische goedehuisvaderaandeel, Colruyt, is dit jaar van z'n voetstuk gedonderd. Kan de supermarktketen het tij keren?

En hoe groot is 't risico dat China komend jaar z'n klauwen legt op Taiwan? Kan nog wel es een pijnlijk vervolg worden op de Russische inval in Oekraïne.