De 7 Extra | Boerenprotest: 'Veel frustraties komen nu samen'

'De 7 Extra' is een podcast van De Tijd. Bij grote nieuwsverhalen krijg je meer achtergrond en analyse bij de actua die je al kort hoorde in je dagelijkse 'De 7'.

Misschien heb jij deze week ook wel al in de file gestaan? Op verschillende snelwegen zijn er blokkades door boeren, en ook aan de haven van Zeebrugge. Niet alleen in ons land laten boeren op die manier blijken dat ze boos zijn, ook in de rest van Europa komen ze op straat.