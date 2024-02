De 7 Extra | Het politieke moddergevecht over een fiscaalvriendelijke staatsbon: ‘De schatkist had zich niet mogen moeien’

'De 7 Extra' is een podcast van De Tijd. Bij grote of opvallende nieuwsverhalen krijg je meer achtergrond en analyse.

De staatsbonkoorts is flink gestegen deze week. Maandag is het D-day. Dan weten we of er in maart een fiscaalvriendelijke staatsbon op één jaar komt met een verlaagde roerende voorheffing van 15 in plaats van 30 procent.