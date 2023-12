De 7 Extra | Solvay: de historische splitsing is een feit

'De 7 Extra' is een podcast van De Tijd. Bij grote nieuwsverhalen krijg je meer achtergrond en analyse bij de actua die je al kort hoorde in je dagelijkse 'De 7'.

In deze extra aflevering van De 7 hebben we het over een van dé Belgische business-momenten van het jaar: de langverwachte splitsing van chemiereus Solvay. De aandeelhouders hebben die vrijdagnamiddag goedgekeurd.