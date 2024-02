De 7 Extra | Verpulverende resultaten van de Magnificent 7: ‘Ook andere techbedrijven kunnen daarop meesurfen’

'De 7 Extra' is een podcast van De Tijd. Bij grote nieuwsverhalen krijg je meer achtergrond en analyse bij de actua die je al kort hoorde in je dagelijkse 'De 7'.

Deze aflevering staat in het teken van de Magnificent 7. Dat zijn zeven grote techaandelen uit de VS die heel wat beleggers extra in de gaten houden.

Toch krijgen we al een goed beeld van hoe hard het gaat in de techsector. Wie staat op pole position in de AI-rally, wie moet achtervolgen? En spreken we niet beter over de Super Six en ligt Tesla stilaan uit de race?