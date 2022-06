Aantal faillissementen piekt | Beleggen in tijden van greenwashing | Brugse tech voor zwermrobots op slagveld | Brein achter Borgen over nieuw seizoen

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Voor 't eerst zijn er weer een stuk méér faillissementen. 't Is gedaan met de bankroet-luwte, en 't zal er de komende maanden niet op verbeteren.

Deutsche Bank ligt onder vuur voor 'greenwashing'. Maar wat is dat precies? En hoe kan je het vermijden als belegger?

En we praten met de oprichter van Sol.One, een bedrijf uit Brugge dat zwermen rijdende robots klaarmaakt voor militaire operaties in Oost-Europa.