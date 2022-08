Aantal nieuwe batterijparken boomt | Auto's belastingwanbetalers voortaan ook aan de kant | Belgische bedrijven helpen NASA naar de maan

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Grote batterijparken schieten als paddenstoelen uit de grond in ons land. Hoe snel gaat het? En wat is nu 't voordeel van die dingen?

Celestia Antwerp is één van de drie Belgische bedrijven die meewerken aan de nieuwe NASA-maanmodule die binnenkort wordt gelanceerd. We spreken met de algemeen directeur.

En we duiken een gepantserde wagen in. Je weet wel, zo'n kogelvrije dictator-Mercedes. Nog een niche waarin ons land blijkbaar topkwaliteit levert.