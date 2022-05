Agfa verkoopt grootste afdeling | Fiscus maakt fouten in vooraf ingevulde belastingbrief | We spraken de activist die Sofina aanvalt

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De Belgische beeldvormingsgigant Agfa verkoopt z'n grootste afdeling. Die doet 't nochtans niet slecht. Waarom wil het bedrijf er dan van af?

De fiscus gaat soms de mist in bij het op voorhand invullen van de belastingbrief.

En we spreken met Fraser Perring, de activistische belegger die woensdag het aandeel van Sofina volledig de grond in praatte.