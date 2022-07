Alles over de kraakverse pensioendeal | Bloedhete dag in cijfers | Waarom president Zelensky z'n toppers schorst

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Ze zijn eruit geraakt vannacht. De federale regering bereikt een akkoord over de pensioenen. Wat weten we al? We duiken er snel even in met onze wakkere chef Politiek.

In Oekraïne is president Zelensky in sneltempo toppers binnen zijn eigen administratie aan de kant aan het schuiven. Wat is daar aan de hand?

En we duiken in de Antwerpse meststoffenfabriek EuroChem. Of toch in het verhaal over hoe dat bedrijf het slachtoffer werd van de sancties tegen Rusland.