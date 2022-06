Appartement op de dijk weer fors duurder | Spoor schrapt 2000 banen | Colruyt knipt in dividend | Wat is er aan de hand in de luchtvaart?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Vastgoed aan de kust is nog steeds erg in trek. Maar wie er een stekje wil, moet er steeds meer voor ophoesten. Zeker op de dijk, met zicht op zee.

Bij de NMBS en Infrabel verdwijnen de komende 10 jaar alles samen 2.000 jobs.

Colruyt gaat voor het eerst in 20 jaar knippen in zijn dividend, na slechte resultaten.

En de luchthaven van Zaventem gaat een spannende zomer tegemoet, wat is daar allemaal aan de hand?