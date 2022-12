Arbeidseconoom Stijn Baert kijkt vooruit | '1 op 20 banen staat open, dat zijn gemiste kansen' | 'Erfzonde Vivaldi is slecht uitgewerkt regeerakkoord'

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit op de week, met een gast.

Vandaag is dat professor arbeidseconomie Stijn Baert van de UGent.

We hebben het over een paar belangrijke rentebesluiten deze week, zowel bij de Amerikaanse Fed als de Europese ECB. Gaat de rente straks wat trager naar omhoog?Hoe zit het intussen op de arbeidsmarkt? Vrijdag is er een nationale betoging, en er zijn deze week nieuwe cijfers over de tekorten op arbeidsmarkt. The War for talent, met andere woorden.

En het kan natuurlijk niet ontbreken, ook niet in De 7: de laatste week van het WK Voetbal. Die krijgt wel een beetje een wrange bijsmaak nu er sprake is van Qatarese omkoping van leden van het Europees Parlement.