Bankrekeningen meer dan ooit ingekeken door fiscus | Van Marcke breidt uit in Frankrijk | Permanente magneten zijn zwakke schakel in vergroening

De 7 Is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De fiscus en de notaris piepen alsmaar vaker in je bankrekening. Het rekeningregister is dit jaar al bijna 94.000 keer ingekeken. Beduidend meer dan vorig jaar.

Veroveren Belgische badkamers straks heel Frankrijk? Specialist Van Marcke duwt stevig op het gaspedaal en gaat voor drie keer zo veel Franse winkels.

En voor onze toekomstige windmolens en elektrische auto's hebben we magneten nodig uit China. Is dat een probleem? En zijn er alternatieven?