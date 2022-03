Barbara Moens blikt vooruit | Nationale Bank ziet loonkosten stijgen met 20 miljard | Zal EU China onder druk zetten? | Oscars lopen uit de hand

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Op maandag blikken we in De 7 vooruit naar de week die komt, telkens met een gast, en vandaag is dat Barbara Moens, journaliste bij Politico.

Vorige week was het hier over de koppen lopen met een NAVO-, G7- én EU-top in Brussel. Maar ook deze week is het er niet naast met een EU-China top.