Bart Haeck blikt vooruit | 'MR blijft fiscale hervorming afwijzen' | 'Strijd tegen inflatie is hét gevecht van deze tijd'

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit op de week die komt.

De politiek zit in de laatste rechte lijn richting reces. Wordt het strompelen of krijgen we toch nog een eindspurt? Komt er federaal bijvoorbeeld nog een fiscale hervorming?

En waar wil de Vlaamse regering nog de focus op leggen? Twee bezoeken deze week van minister-president Jambon geven de richting aan.

Nog deze week: jobcijfers uit de Verenigde Staten. Altijd boeiend omwille van dat andere thema dat al meer dan een jaar de economische agenda beheerst, de inflatie.