Bart Haeck van De Tijd kijkt naar de week | Geen Russen en Chinezen op het Wereld Economisch Forum in Davos | De emir van Qatar, een ongewenste gast?

Op maandag blikken we met een gast vooruit op de week die komt. Da's deze keer collega journalist en editorialist bij De Tijd, Bart Haeck.

We praten met hem vanuit Davos, waar deze week het Wereld Economisch Forum plaatsvindt. En daar gaan we 't in deze aflevering van De 7 uiteraard over hebben.

Verder ook aandacht voor groei- en inflatiecijfers. Deze week krijgen we er vanuit de eurozone en de VS. En dat zal ook in Davos wel een gespreksonderwerp zijn, met al die centrale bankiers en CEO's daar.

En we hebben het ook over voetbal, het WK in Qatar met name.