Bedrijven moeten meer bijleggen voor tijdelijke werkloosheid | Vooral banken betalen nieuwe geldautomaten | Harry Potter krijgt serie

Het akkoord over de 300 nieuwe geldautomaten in ons land zal toch vooral de banken extra kosten .

En er staan bijna 2500 ziekenhuisbedden leeg in België omdat er te weinig verpleegkundig personeel is. Hoe komt het dat de crisis in de zorg ook na corona zo zwaar blijft?