Bedrijven werven massaal aan ondanks energiecrisis | Welke aandelen moet je kopen en verkopen? | Poetsen met bacteriën uit Lommel

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Bedrijven hebben vorig jaar massaal mensen aangeworven: nooit eeder waren er meer nieuwe vacatures bij de VDAB. En dat ondanks de energiecrisis. Hoe komt dat? Welke aandelen moeten we dit jaar kopen en verkopen? Zakenbank Degroof Petercam heeft weer een favorietenlijstje opgemaakt. En heb je al eens geprobeerd om te poetsen met ... bacteriën? 't Blijkt bijzonder effectief te zijn. Het Limburgse bedrijf Chrisal weet er alles over.

