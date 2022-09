Begrotingstekort naar 31,5 miljard | Zit ECB juist met historische renteverhoging? | Zelfs tijdens energiecrisis pieken openstaande vacatures

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Het begrotingstekort loopt volgend jaar op tot maar liefst 31,5 miljard euro. Blijkt uit een berekening van onze redactie op basis van de groeiprognoses van het Planbureau.

Om de inflatie in te perken verhoogt de Europese Centrale Bank de rente fors. Met maar liefst 75 basispunten. Onze expert legt uit waarom voorzitter Lagarde niet vindt dat de ECB te traag reageert.

En ICT-woman of the year in 2020- Dewi Van De Vyver neemt afscheid van Flow Pilots, het bedrijf dat ze 10 jaar geleden heeft opgericht.