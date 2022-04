Belastinginspectie meer slagkracht tegen fraude | Musk & Twitter: niets is wat het lijkt? | Vastgoedprijzen in het Metaversum

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Na z'n overnamebod lijkt Elon Musks obsessie met sociaal medium Twitter compleet. Wat gaat er om in het hoofd van de Tesla-baas, en speelt er misschien meer?

En wat kost een stukje vastgoed in de virtuele wereld? Want ook dat heeft een prijs. We vertellen je om hoeveel geld het gaat, en waarom dat straks belangrijk gaat worden.