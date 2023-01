Belgen blijven veel zwart geld regulariseren | Huizen en appartementen zijn 'reëel' goedkoper geworden | Advocate maakt lingerie voor tieners

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Belgen blijven massaal zwart geld regulariseren. Vorig jaar zijn er meer dan 300 dossiers ingediend voor een totaal bedrag van 200 miljoen euro.

Het is het afgelopen jaar goedkoper geworden om een huis of een appartement te kopen, als we ten minste rekening houden met de inflatie. Opvallend, want de prijzen bleven al jarenlang stijgen.

En we laten een Antwerpse advocate aan het woord die de lingeriesector verovert met het gat in de markt: bh's voor tienermeisjes.