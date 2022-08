België blokkeert 50 miljard euro Russisch geld | VS schakelen topman Al-Zawahiri van Al Qaeda uit | Transfer De Ketelaere: AC Milan wil topmerk worden

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Ons land blijkt op een veel grotere berg Russisch geld te zitten dan eerst gedacht. 't Gaat om maar liefst 50 miljard euro aan bevroren fondsen en effecten.

De VS hebben de leider van Al Qaeda, Ayman Al-Zawahiri uitgeschakeld.

Het eerste graanschip is weer vertrokken vanuit Oekraïne. Velen juichen al dat de handel herneemt. Maar klopt dat wel?

En 'onze' Charles De Ketelaere is aangekomen bij z'n nieuwe ploeg, AC Milan. Een club met een hobbelig businessparcours, die volop werkt aan een heropstanding. Ik praat erover met onze expert sport en financiën.