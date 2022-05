België geeft teveel uit, zegt EU | Wat krijgt nieuwe minister van Welzijn op haar bord? | Glasproductie zonder CO2: heilige graal gevonden?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Europa waarschuwt ons land: onze overheidsuitgaven zijn te hoog! Komt België binnenkort op de strafbank terecht?

Vastgoedbedrijf VGP wint een prijs voor z'n hoge 'waardecreatie'. Wat betekent dat? En moeten we daar op letten als beleggers?

En we hebben het ook over vastestofbatterijen: de volgende generatie batterijen voor in auto's. Een Vlaamse start-up haalt er nu 10 miljoen euro kapitaal mee op.