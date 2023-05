België loopt jaarlijks 11 miljard euro btw mis | Beleggen in de Japanse beurs? | WeightWatchers en co. in het defensief

Een vijfde van alle verschuldigde btw wordt niet geïnd . En zo loopt de Belgische fiscus elk jaar 11 miljard mis. Een monsterbedrag. De Japanse beurs tikt een langstaand record aan . Sinds nieuwjaar is de Nikkei al 18 procent gestegen. Hij verslaat dus ruimschoots de inflatie. Is 't de moeite om nu nog in te stappen? En afslankmedicijnen worden alsmaar beter en couranter. Bedreigen ze stilaan de klassieke 'dieet-business' zoals WeightWatchers? En gebruiken we binnenkort allemaal alleen nog maar middeltjes om af te vallen?

