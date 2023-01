België ontsnapt aan recessie | Telenet op veroveringstocht in Wallonië | 3 miljoen voor een van Dyck van in de schuur

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Een recessie is in ons land van de baan. Dat zeg ik niet, maar de economen van enkele Belgische grootbanken. De economische activiteit is namelijk 't voorbije kwartaal, tegen de verwachtingen in, licht gestegen.

Telenet begint aan een veroveringstocht in Wallonië en Brussel. Ze hebben met Orange Belgium afgesproken om elkaars netwerk voor vast internet te gebruiken. Dat drijft de strijd met Proximus nog meer op de spits.

En een schilderij van van Dyck dat een Amerikaan ooit kocht voor 600 dollar is nu vérkocht voor meer dan 3 miljoen.