Belgische bedrijven halen hoogste winstmarges ooit | Cyberaanval breidt uit naar oliebedrijven | Cijfers Meta vallen tegen

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De Belgische bedrijven halen met z'n allen hogere winstmarges dan ooit. Goeie zaak toch? Wel, we leggen je uit waarom dat niet pér se alleen maar goed nieuws is.

Meta, de groep boven Facebook en Instagram heeft opvallend slechte resultaten voorgelegd gisteravond. Daar duiken we even in.