Belgische groeiers op weg naar topkwartaal | Grote bedrijven halveren kantoren in Brussel | Nieuwe fase in oorlog Oekraïne

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

't Is een uitstekend jaar voor jonge bedrijven op zoek naar geld. Belgische groeiers hebben samen al een half miljard opgehaald: het tweede beste kwartaal ooit.

Volgens president Zelensky van Oekraïne zijn de Russen nu definitief begonnen aan een nieuw offensief in het oosten van het land. In de havenstad Marioepol verdedigt een laatste groep Oekraïners zich tegen de Russische troepen.

Dat structureel thuiswerk een invloed zou hebben op de kantoormarkt, dat wisten we. Maar de cijfers zijn nu nog een stuk straffer dan verwacht.