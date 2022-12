Belgische industrie slaat alarm over Duitse energiesteun | Topman cryptoplatform FTX opgepakt | Qatargate doet EU op grondvesten daveren

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Het Europees parlement blijft in de ban van een ongezien corruptieschandaal: Qatargate. De Golfstaat kocht voor zeker een miljoen euro verkozenen en medewerkers om. Hoe kan het vertrouwen in Europa nog hersteld worden?

De Belgische industriebedrijven trekken aan de alarmbel: ze verliezen stilaan de concurrentiestrijd met Duitsland. Daar ligt 200 miljard euro op tafel om de energieprijzen te drukken.

En nieuws vers van de pers: op de Bahamas is Sam Bankman-Fried, de topman van het failliete crypto-platform FTX opgepakt.